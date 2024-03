Ermitage Kalone blijft in de schijnwerpers staan

Juryvoorzitter Stefaan De Smet had het na afloop van de tweede fase aangekondigd en heeft woord gehouden. De BWP hengstenjury zette afgelopen weekend in de derde fase nog stevig het mes in het aanbod aan driejarige springhengsten. Uiteindelijk kregen er 22 groen licht. Voor het tweede jaar op rij werd een zoon van Ermitage Kalone uitgeroepen tot kampioenshengst.

Het gaat om cat.nr. 31 Vitalis JS van het Hagenbroek (mv. Vannan). Ermitage Kalone lijkt dus niet alleen in de sport een grote naam te gaan worden, maar op basis van zijn beperkte(re) eerste jaargangen lijkt ook de nafok te gaan opvallen.

