Fokker 5* eventer Figaro vh Broekxhof wint Young Breeder Award

Jelle Broekx uit het Belgische Peer is door het BWP geëerd met de Young Breeder Award. Broekx is de fokker van het succesvolle 5* eventingpaard Figaro van het Broekxhof (v. Tauber van het Kapelhof) van Tom McEwen. Jelle: "Ik heb Figaro zelf gereden tot zijn 5 jaar!"

De jonge Belgische fokker Jelle Broekx is de opvolger van Maarten Van Waes die vorig jaar werd geëerd met de Young Breeder Award als fokker van Jos Verlooy’s Igor (v. Emerald). Dit jaar won Van Waes de belangrijke BWP/KBC-award.

Broekx fokte in 2005 Figaro van het Broekxhof uit de merrie Damira van ’t Heidehof (v. Zamiro). Hij is een zoon van het 1,60m-springpaard Tauber van het Kapelhof. De inmiddels vijftienjarige Figaro heeft zich intussen ontplooid tot een 5* eventingpaard. Sinds 2011 is Figaro in Groot-Brittanië waar hij eerst werd uitgebracht door Anthony Clark en daarna via Sarah Olivier, Sarah Bullimore en Jodie Amos in de stallen van Tom McEwen kwam.

De Brits McEwen zit sinds 2018 in het zadel van Figaro en werd onder meer tweede in de 5* van Luhmuhlen. Het paar won de 4* in Belton en was tweede in de CCI4*in Chatsworth en derde plaats in de CCI4* van Burnham Market. De goede resultaten leidden tot de dertiende plaats op de wereldranglijst van eventingpaarden afgelopen seizoen. Die prestatie droeg bij tot het verlenen van de titel Young Breeder voor Jelle Broekx.

Jelle Broekx reageerde enthousiast op de site van het BWP: “Ik heb Figaro zelf gereden tot zijn 5 jaar. Daarna is hij verkocht aan Karel Cox, waarna hij dus nog enkele keren is doorverkocht.”

Bron BWP