Gudrun Patteet neemt teugels Chaiton F Z over

Gudrun Patteet en haar sponsor Sea Coast hebben de 6 jarige goedgekeurde Chaiton F Z (v. Clinton) aangekocht. Dit maakte Jumping Stallions bekend op hun website.

Frederik Dekens kocht in 2015 de toen tweejarige schimmel en bracht hem voor op de BWP Hengstenkeuring. Hier werd Chaiton goedgekeurd en nam Dekens plaats in het zadel. In 2018 werd het duo zevende in de finale van de Wereldkampioenschappen in Lanaken.

Hengstencompetitie

Dit jaar nog zal Dekens de hengst uitbrengen in de Belgische PAVO hengstencompetitie en is via hem nog twee jaar beschikbaar voor de fokkerij. Het is nog niet bekend wanneer Patteet de teugels over gaat nemen.

Bekijk hier een filmpje van Chaiton F Z in actie



Bron: Horses.nl/Jumping Stallions