162.000 euro voor Mosito-zoon van De Heer en Stevens

Kassa voor Chris de Heer en Stijn Stevens. Voor 162.000 euro verkochten zij zojuist op de BWP-veiling hun cat.nr 52 Qatar van 't Paradijs (Mosito van het Hellehof x Kashmir van Schuttershof). Deze hengst, één van de beste springers van de keuring en de halfbroer van de BWP-kampioen van 2015 (Manchester van 't Paradijs) gaat naar Stud 111 van Harrie Theeuwes. Qatar van 't Paradijs is de tweede hengst die over de ton ging in Lier, eerder kocht Stephex Stables voor 108.000 euro al een Heartbreaker zoon.

Een zoon van de inmiddels 30-jarige Heartbreaker (v. Nimmerdor) bracht in de veiling op de tweede fase van de BWP-hengstenkeuring de (voorlopige) topprijs op van 108.000 euro. Deze Oak Grove’s Heartthrob, een kleinzoon van Rinnetou Z die eerder in Hannover al werd goedgekeurd, bij het KWPN bleef staan in de eerste bezichtiging en vandaag in België werd aangewezen voor de derde fase kwam in handen van Stephex Stables. Voor dat geld heeft Stephan Conter in ieder geval een paard met drie stokmaten.

De voshengst, die veel aan zijn vader doet denken in de manier van springen, werd in Hannover gemeten op 1,62m. Bij het KWPN kwam hij een maand later niet verder dan 1,60m (en bleef onder andere op zijn beperkte stokmaat staan) en bij het BWP werd er een stokmaat van 1,61m genoteerd.

Maand geleden nog teruggekocht voor 39.000 euro

De hengst werd vandaag ook voor de tweede keer geveild. Eigenaar Gestüt Eichenhain bracht de vos eind december ook in de Horseman Online Auction. Daar bleef het laatste bod steken op 38.000 euro. Voor 39.000 euro werd hij teruggekocht. Zijn goede verrichting op de BWP-hengstenkeuring de afgelopen twee dagen maakte hem dus in één klap 70.000 euro duurder.

57.000 euro Quilano van het Maarlo

Voor 57.000 euro verwisselde cat.nr.56 Quilano v/h Maarlo (Quint vh Maarlo Z x Chellano Z) van eigenaar. Hij gaat naar Polen. De Nederlandse inzending (combinatie Van der Linden, Siemerinck, Bloem en Noordman) cat.nr.100 Dobro (Darco x Cornet Obolensky), cat.nr.14 Quick-Star ter Putte (Cordess 2 x Diamant de Semilly), cat.nr.31 Quickly van ’t Zorgvliet (Flipper d’Elle x Skippy II) en Quartz van de Heemstede (Lavalino ter Klomp x Artani) werden geveild voor 46.000 euro.

*Dit bericht wordt later bijgewerkt*





Bron: Horses.nl