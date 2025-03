HK BWP: 27 hengsten goedgekeurd, weinig typische Belgen

De derde fase van de BWP-hengstenkeuring heeft 27 nieuw goedgekeurde springhengsten opgeleverd en vijf dressuurhengsten. Van de 39 doorverwezen springhengsten verschenen er 25 in de derde fase, meer en meer eigenaren kiezen ervoor om een jaartje te wachten en zo kwamen er achttien vierjarigen (en ouderen) bij. Bij de driejarigen werden 17 springhengsten goedgekeurd en 10 oudere hengsten, waaronder de sporthengst Alaska Z (Asca Z x Utrillo vd Heffinck) die op een thuiskeuring werd goedgekeurd.

Kees van den Oetelaar is nog niet zo enthousiast over de nieuwe Belgische jaargang van 27 hengsten. “De kampioen vond ik zeker een heel fijn springpaard, maar aan hem miste ik wel een beetje het typisch Belgische: maat, formaat en kader. Sowieso was de spoeling erg dun als je op zoek bent naar een echt Belgische hengst.”

