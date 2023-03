HK BWP: 27 springhengsten en vier dressuurhengsten goedgekeurd

Op de derde fase van de BWP Hengstenkeuring in Lier (de zadeltest) zijn dit jaar 27 springhengsten en vier dressuurhengsten goedgekeurd. Bij de dressuurhengsten staat de kampioen al vast: Urianto van den Dries (Escamillo x Quaterback) van fokkers Dirk en Kevin Laevens. De springkampioen wordt later bekend gemaakt.

Twee Nederlandse inzendingen werden goedgekeurd. Willem Greve kreeg een dekbrevet bij de BWP-gefokte Toronto M (El Barone 111 Z x Erco van ’t Roosakker) en de door Yvonne Copal en Willem van Hoof gefokte cat.nr 114 Catch me if you can Z (Cornet Obolensky uit Untouchable-moeder Promesse v. Heartbreaker) van Willem van Hoof en Danielle Ryder werd eveneens goedgekeurd.

Klik hier voor de goedgekeurde springhengsten

Vier dressuurhengsten, Escamillo levert kampioen

Vier dressuurhengsten werden goedgekeurd en Escamillo leverde met Urianto van den Dries de kampioen. Ook hier werd een Nederlandse inzending goedgekeurd: de door Y. Ackermans gefokte Obession A (Dream Boy x United) van EN Stables.

Klik hier voor de goedgekeurde dressuurhengsten

Bron: Horses.nl