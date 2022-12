HK BWP: El Barone 111 Z hoofdleverancier

Er zijn 131 hengsten ingeschreven voor de BWP Hengstenkeuring (12-14 januari 2023). Met twaalf directe nakomelingen is El Barone 111 Z (Emerald van 't Ruytershof x Libero H) de hoofdleverancier. Leandro VH (Clarence I x Argus) en Cornet Obolensky (Clinton x Heartbreaker) volgen met ieder vijf nakomelingen.

De tweede fase (exterieurkeuring en vrijbewegen en -springen) van de BWP Hengstenkeuring vindt plaats in Lier. Hiervoor zijn 95 driejarige springhengsten en zeven driejarige dressuurhengsten ingeschreven. De oudere hengsten komen pas in de derde fase (zadelproeven, 9-11 maart) in de ring.

Alle ingeschreven hengsten.

Bron: Horseman