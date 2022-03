HK BWP: Vier oudere hengsten goedgekeurd

Alle vier deze hengsten zijn op hoger niveau succesvol in de sport. De dertienjarige Jaguar van de Berghoeve sprong met verschillende ruiters op het hoogste niveau en liep als negenjarige op de WEG met Jasmine Chen. Hij was al goedgekeurd bij het AES.

De tienjarige Feromas van Beek Z sprong zich vorig jaar met Gilles Thomas onder andere in de kijker met een derde plaats in de Sires of the World en werd onlangs ook al erkend door het KWPN.

De eveneens tienjarige George Z is een zoon van de topmerrie Usha van ’t Roosakker (v. Chin Chin) en springt op 1,50m.-niveau met Michael Hughes.

De tienjarige Uricas van de Kattevennen loopt in de sport onder Harrie Smolders. Smolders biedt hem ook zelf aan in de fokkerij op zijn dekstation.

Bron: Horses.nl