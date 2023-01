HK BWP: Vijf dressuurhengsten naar derde fase

Vijf dressuurhengsten hebben op de tweede fase van de BWP Hengstenkeuring in Lier een ticket gekregen voor de derde fase, daaronder één Nederlandse inzending (een Kjento). Jef Govaerts, voorzitter van de hengstenjury dressuur zegt over de jaargang: “De kwantiteit van de dressuurhengsten is nog steeds niet groot, maar de kwaliteit is goed. Het dressuurverhaal groeit, we krijgen elk jaar betere hengsten aangeboden. De kwaliteit verbetert en dat vinden wij belangrijk.”