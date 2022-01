De BWP Hengstenkeuring in Lier is vandaag begonnen met de exterieurbeoordeling. Morgen (9.00 uur dressuurhengsten, aansluitend springen) komen de hengsten in de kooi en zaterdag volgt de tweede keer vrijspringen (cq. longeren voor de dressuurhengsten). De gehele keuring is live te volgen via ClipMyHorse.tv.