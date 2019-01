HK BWP: Volg de keuring live

De tweede fase van de BWP hengstenkeuring is vandaag in Lier begonnen met de presentatie op de harde en zachte bodem, morgen springen de hengsten voor de eerste keer vrij en zaterdag volgt de tweede keer vrijspringen. Voor de hengstenkeuring zijn dit jaar opnieuw een recordaantal hengsten aangemeld. Met 133 hengsten werd het record vorig jaar al verbroken, dit jaar gaat er met 154 hengsten in het boekje nog een schepje bovenop. Volg de keuring via ClipMyHorse.tv.