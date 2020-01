Johan Hubrechts BWP-fokker van het jaar in Gewest Bocholt

Bij de algemene vergadering van het Gewest Bocholt werden 13 fokkers gehuldigd binnen verschillende disciplines. Johan Hubrechts werd uitgeroepen tot fokker van het jaar.

Paard van het jaar werd Jiva van’t Broekend (v. Concorde), gefokt door Jan Linssen. Jiva wordt door Beezie Madden uitgebracht in het 1.50m.

Johan Hubrechts en zijn gezin werden uitgebreid in het zonnetje gezet en kregen de trofee van Fokker van het jaar 2019 overhandigd. Johan kreeg de trofee op basis van de resultaten van zijn fokproduct Nina van het Scheefkasteel (v. Numero Uno ). Nina behaalde vorig jaar als 6-jarige 23 overwinningen op FEI wedstrijden. Bovendien slaagde Johan er in met Tiamo van het Scheefkasteel de veilingtopper te leveren op de Belgian Foal Auction. Tenslotte heeft Johan Hubrechts meer dan 15 internationale springpaarden gefokt die minimaal 1,40m lopen of hebben gelopen.

Bron: Horses.nl/BWP