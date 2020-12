Landjepik door KWPN in België? BWP heeft BWP Nederland al opgericht

Horses.nl schreef naar aanleiding van de laatste nieuwsbrief van het KWPN zo'n tien dagen geleden dat het KWPN voornemens is een KWPN Regio België op te richten. Nu blijkt echter dat dat een tegenreactie is. Het BWP heeft het protocol voor de oprichting van BWP Nederland al ondertekend!

BWP-directeur Rudi Eerdekens, schreef bij de laatste Equitime een brief aan de fokkers, en vertelde daarin dat BWP Nederland al in oprichting is. “Op maandag 2 maart 2020 konden we de werking van het stamboek BWP komen voorstellen op een aangename en druk bijgewoonde vergadering in de Lichtmis in Zwolle. Dit gebeurde na enkele gesprekken over een actievere aanwezigheid van BWP in Nederland.”

Oprichting BWP

“De geslaagde avond was meteen de aanzet om concrete plannen te maken. Het protocol voor de oprichting van BWP Nederland werd ondertekend op 24 juli en afspraken werden gemaakt over het opzetten van de werking… Tot de tweede golf van Covid-19 roet in alle eten gooide!”

Uitstel is geen afstel

“Uitstel hoeft geen afstel te zijn. Dat willen we hiermee laten weten. Nu het vaccin er is gaat het leven terug in de normale plooi vallen. Dan is het tijd om BWP-NDL (Nederland) uit te rollen.”

Contactpersonen voor BWP Nederland zijn Jan Holtland en Marcel Borgers.

Bron: Horses.nl/Equitime