Meeste BWP-veulens van Nixon van ’t Meulenhof in 2018

De halfbroer van Emerald en Diamanthina, Nixon van 't Meulenhof (Denzel van ''t Meulenhof x Carthago Z), heeft in 2018 de meeste BWP-veulens gebracht. Onze Zuiderburen registreerden in 2018 110 veulens van de nu zesjarige hengst. Dat aantal laat de invloed van de Belgische hengstencompetitie zien. Nixon won begin 2018 de Pavo hengstencompetitie voor vijfjarigen en dat heeft hem dus geen windeieren gelegd.

Nixons neef Le Blue Diamond van ’t Ruytershof (Plot Blue uit Diamanthina), die vorig jaar de meeste BWP-veulens bracht, heeft opnieuw niet stilgezeten. Hij tekende in 2018 68 keer voor het vaderschap van een BWP-veulen. De hele familie is populair, want oom Emerald bracht in 2018 62 veulens.

Tangelo op 2

De bewezen vererver Tangelo van de Zuuthoeve, bij het KWPN inmiddels een preferente hengst, doet het al langer goed bij de Belgen. In 2016 stond de nu 23-jarige hengst van De Radstake ook al in de top-5 van hengsten met de meeste veulens. In dat jaar werden er 56 veulens van hem geboren. In 2017 waren dat er 76. Nu weer een jaar later, waarbij hij met nakomelingen als Tobago Z indruk blijft maken, is hij weer goed voor 76 BWP-veulens. Daarmee staat hij op 2 in de ranking van hengsten met de meeste BWP-veulens.

Vigo en Untouchable

Ook in de top van de BWP-veulenleveranciers 2018: oud-Wereldkampioen Vigo d’Arsouilles (v. Nabab de Reve). De hengst van Joris de Brabander blijft populair met 72 veulens in 2018 (2017: 59/2016: 66/2015: 78). Untouchable (v. Hors la Loi II) werd in 2016 uit Denemarken naar België gehaald door Keros en Group France Elevage en dat hebben de fokkers geweten. De KWPN-hengst bracht in 2017 direct 52 veulens in België, dit jaar waren dat er nog wat meer: 70.

Vergelijking KWPN

In de top-5 bij het BWP staan dus Nixon van ’t Meulenhof, Tangelo van de Zuuthoeve, Vigo d’Arsouilles, Untouchable en Le Blue Diamond van ’t Ruytershof. In totaal tekenden deze vijf hengsten voor het vaderschap van 396 BWP-veulens, bijna 12 procent (11,89%) van het totaal aantal BWP-veulens in 2018 (3.329). Bij het KWPN bestaat de top-5 uit Harley VDL (133), Comthago VDL (133), Arezzo VDL (116), I’m Special de Muze (129) en Ibolensky (106). In totaal is deze top-5 verantwoordelijk voor 11 procent van de KWPN-veulens. De meest gebruikte BWP-hengsten zijn gemiddeld ouder dan de meest gebruikte KWPN-hengsten.

BWP-fokkerij in de lift

De cijfers van de BWP-fokkerij zitten – net zoals in Nederland en Duitsland – in de lift. In 2018 werden er 3.329 BWP-veulens geboren, meer dan de voorgaande jaren (2015: 2.784/2016: 2.908/2017: 3.021). Ook heeft het BWP er in 2018 voor het eerst sinds jaren weer leden bijgekregen. Ten opzichte van 2017 een lichte stijging van 69 leden naar 3.828 leden.

ET-veulens verdubbeld

Het aantal veulens dat middels embryotransplantatie ter wereld is gekomen, stijgt gestaag door in België. Ten opzichte van 2015 is het aantal ET-veulens verdubbeld. In 2015 werden er bij het BWP 282 ET-veulens geboren, vorig jaar waren dat er 560!

Jaarverslag

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Zangersheide en het KWPN zijn al dit soort cijfers openbaar bij het BWP, allemaal opgenomen in het jaarverslag.

Klik hier voor het jaarverslag 2018

Bron: Horses.nl