Mr Blue C pakt tweede zege op rij in Belgische hengstencompetitie

De zevenjarige Mr Blue C (Mr Blue C x Parco) won vorige week de derde omloop van de Belgische henstencompetitie in Lier en plakte er gisteravond in Gent nog een tweede zege achteraan. Bij de zesjarigen was Chaiton FZ (Clinton x Heartbreaker) met Frederik Dekens de winnaar. Bij de vijfjarigen bleven 23 hengsten foutloos en gaan de Hollanders Jamboree TN (v. Vigo d'Arsouilles) van Team Nijhof en Jorlan (v. Verdi) van Kees van den Oetelaar met het maximale aantal punten naar de finale. Bij de vierjarigen bleven 26 hengsten foutloos. Hier staan de Team Nijhof-hengst Poker de Mariposa (v. Nabab de Reve) en Chapper (v. Chap II) en Kalle (v. Clinton) van Kees van den Oetelaar (gedeeld met 14 andere hengsten) bovenaan in de ranking met alleen de finale in Opglabbeek nog te gaan.

Bart Anthonissen kreeg met Mr Blue C (fokker: Cyriel Lanslots) in de basisomloop aanvankelijk niet meteen het juiste ritme te pakken, maar maakte dat in de tweede omloop helemaal goed wat resulteerde in een tijd van 28.86 seconden.De tweede plaats was voor de indrukwekkend springende El Barone 111 Z (Emerald Van ’t Ruytershof – fokkers: Stal Harrie Theeuwes & Baron De Borrekens) onder het zadel van amazone Rachel Steffen. Zij leken met een scherpe finishtijd van 29.84 seconden op weg naar de overwinning, maar moest uiteindelijk toch nog de duimen leggen tegen Anthonissen. De derde plaats was voor Jan Mertens met zijn Maestro van het Binnenveld (Hunter’s Scendix – fokker: Walter Verhaegen). Zij kruisten de meet in 30.54 seconden en vervolledigden zo het podium.

Zesjarigen

27 combinaties verschenen op Flanders Horse Expo in Gent aan de start in de vierde manche voor de zesjarige hengsten. De overwinning was voor Frederik Dekens met Chaiton F Z (Clinton – fokker: Dirk en Kathleen De Vidts), die onlangs werd aangekocht door Gudrun Patteet en Sea Coast. Het duo wist in de barrage de eindmeet te halen in 29.13 seconden en wist zo de overige deelnemers achter zich te laten. De tweede plaats was voor Thibeau Spits, die vorige week zondag in het Lierse Azelhof nog schitterde in de CSI2* Grote Prijs. Hij zat in het zadel van Nono van de Withoeve (Elvis Ter Putte – fokker: Willy De Beck – Geerts) en klokte af in 29.42 seconden. Het brons was dan weer voor Olivier Van Roosbroeck met Narengo STB (Bisquet Balou C – fokker: Sopie De Roeck), de winnende combinatie van de tweede manche in het Sentower Park. Zij kruisten de meet in 29.89 seconden en stonden zo opnieuw op het podium.

Vijfjarigen: 21 hengsten met maximaal aantal punten naar finale

In Gent werd er opnieuw goed gesprongen met 23 van de 36 hengsten die een foutloze omloop lieten noteren. Na deze 4 manches zijn 21 hengsten die het maximum van de punten weten te behalen. Het gaat om de volgende hengsten: O’Neill van ’t Eigenlo (Vigo d’Arsouilles – F: Dany & Kim Van Lombergen) onder Nick Vrins, Jorlan (Verdi – F: W. Kuypers) onder Rachel Steffen, Bliksem Mc Queen 111 Z (Bamako de Muze – F: Stal Harrie Theeuwes NV) onder Dave Vermandel, Jamboree TN (Vigo d’Arsouilles – F: Fam. Van Straaten) onder Zoï Snels, Ermitage Kalone (Catoki – F: Magali Dessalles) onder Matthias Hens, Kaid HZ (Kannan – F: S.ky Horses S.c.r.i) onder Jerome Hennau, Calvino II De Nyze Z (Calvaro – F: Danny Nijs) onder Jens Nijs, Orak D’hamwyck (Tobago Z – F: Danny Vergauwen – Van Impe) onder Marc Bellemans, Offecier van de Pereboom (Thunder Van De Zuuthoeve – F: Godfried Stormen) onder Bart Anthonissen, Sea Coast Enjoy van de Kromsteeg Z (Emerald Van ’t Ruytershof – F: Ann van Putte) onder Roy Hanlon, Cilanto Xc Z (Chellsini Z – F: Xavier Coninckx) onder Robin Van Thillo, Dida Di Darco Z (Diamant de Semilly – F: Jan van den Nyden) onder Dieter Vermeiren, Obama C (Clarence I – F: Yeguada Campos) onder Rachel Steffen, Cherkasy D Z (Comme Il Faut 5 – F: H.K. van Doorn) onder Sus Dirickx, Je M’ En Fous ED (Cantchelaro – F: Ellen – Danny De Swert – Van Es) onder Danny Van Es, Balouto Van Paemel Z (Baloubet du Rouet – F: Stoeterij Van Paemel) onder Frederik Dekens, Jubel’s Mumbo (Elton John TN – F: Theo Perdaen) onder Cindy Perdaen, Of Passion Van Den Dael (For Passion d’Ive Z – F: Frederik & Eric Dekens) onder Guy Beyers, Breemeersen Cornet Star (Cornet Obolensky – F: Philipp Lingens) onder Donaat Brondeel, Foncetti vd Heffinck (For Pleasure – F: Niemeyer) onder Tim Van Den Broeck en Orleans Van De Kruishoeve (Fantomas de Muze – F: Eric Polfliet) onder Robin Van Thillo.

Vierjarigen: 26 foutlozen

Ook bij de vierjarigen werd er sterk gesprongen, want 26 van de 37 combinaties wisten het basisparcours van parcoursbouwer Eddy Geysemans tot een goed einde te brengen en zich ex aequo op de eerste plaats te klasseren. Na deze vierde manche zijn er 17 hengsten die met 3 foutloze omlopen het maximum van de punten wisten te behalen. Het gaat dan om Pegase Van ’t Ruytershof (Comme Il Faut 5 – F: Stal ’t Ruytershof) onder Jeroen De Winter, Demerald R Z (Diamant de Semilly – F: Tiffany Van Steenwinkel) onder Jeroen Appelen, Piece Of Cake M (Vigo D’Arsouills – F: Luc van de Poel) onder Vicky van de Poel, Perseus de Muze (By Ceira d’Ick – F: Marc Vandamme) onder Walter Lelie, Cornetto db Z (Cornet Obolensky – F: Audrey De Bock) onder Valentijn De Bock, Pifte van het Houtemhof (Iron Man van de Padenborre – F: Tim Cordemans) onder Stijn Schuurmans, Peter-Pan (Tangelo Van De Zuuthoeve – F: Bart Anthonissen) onder Bart Anthonissen, Kalle (Clinton – F: MW.A. en W. Wolters) onder Tijn Vulders, Poker de Mariposa (Nabab de Rêve – F: Koen de Brabander) onder Zoï Snels, Jaloubet de Peupliers (Baloubet du Rouet – F: Christian Meunier) onder Frederik Dekens, Fides du Mas Garnier (Con Air – F: Frederique & Dominique Maes) onder Chaouki Rijnders, Ascot van de Helle (Arpeggio – F: Nina Kleinbongartz) onder Chaouki Rijnders, Palieter JW van de Moerhoeve (Vigo d’Arsouilles – F: Jan Wuytack & De Moerhoeve) onder Bob Janssens, Chapper (Chap II – F: Patricia Bamberg) onder Rachel Steffen, Pomme Blue (Mr. Blue – F: Marleen De Schutter) onder Mike van Haudt, Pessoa vd Bisschop (Galisco van Paemel – F: Stal den Bisschop) onder Dries Goossens en Petit Cornet V/d Rostal (Cornet Obolensky – F: N.V. Rostal) onder Sus Dirickx.

Bron: Horses.nl/Hengstencompetitie.be