Mr Uno-K Van ’t Kattenheye vooraan bij zevenjarigen

In de laatste rubriek van de zaterdagavond in de Pavo Hengstencompetitie in Lier pakte Jan Vermeiren met twee zevenjarigen een top 5-klassering. Met Mr Uno-K Van 't Kattenheye, net als de winnaar bij de zesjarigen een Numero Uno-zoon, won de Belgische ruiter de rubriek en met Mr. Idol S (v. Plot Blue) werd hij vierde.

Het was een kleine groep hengsten in deze rubriek voor zevenjarigen. Van de veertien hengsten mochten er tien door in de geïntegreerde barrage. Highway M TN was daar onder Zoï Snels één van, maar de goed springende zoon van Eldorado van de Zeshoek kreeg te maken met materiaalpech. De neusriem van de hengst knapte. Snels maakte het parcours nog wel af met een losse neusriem.

Tweede keer materiaalpech

Opvallend genoeg was dat al tweede keer die avond dat Snels te maken kreeg met materiaalpech. Bij de zesjarigen knapte de martingaal van Cantona TN. Team Nijhof, dat overigens in alle rubrieken van de Belgische hengstencompetitie hengsten mee had lopen (wat door de Belgen zeer op prijs werd gesteld, had nog een zevenjarige meelopen. De eveneens knap springende Hernandez TN (v. Kannan) liep in het basisparcours tegen een zuur pechfoutje aan.

Kleine verschillen

Vermeiren was met Mr Uno-k Van ’t Kattenheye, die vorig jaar bij de zesjarigen de tweede manche van de Pavo Hengstencompetitie won, met 30,59 seconden met afstand het snelst in de barrage. Het gat tussen Mr Blue C en Bart Anthonissen was bijna anderhalve seconde. Anthonissen, die in 31,99 seconden finishte met de Mr. Blue-zoon werd op zijn beurt op de voet gevolgd door Guy Beyers met Mithras de Regor (v. Elvis ter Putte) met 32,06 seconden op de teller. Vermeiren volgde daarop met Mr. Idol S in 32,10 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl