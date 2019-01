Neverland Z aan kop bij zesjarigen, materiaalpech bij Cantona TN

Jeroen Appelen en Neverland Z waren zaterdagaovond in de eerste manche van de Pavo Hengstencompetitie goed voor de snelste foutloze barragerit en schreven daarmee de overwinning op hun naam. Cantona TN (v. Codex One) liet onder Zoï Snels ook alle balken liggen, maar liep door materiaalpech een tijdfout op, die hem uit de top van het klassement hield. De martingaal knapte en daardoor was de hengst even van slag.

Bij de zesjarigen in de Pavo Hengstencompetitie werd er, in tegenstelling tot in de rubrieken voor vier- en vijfjarige hengsten, wel in een (geïntegreerde) barrage om de plaatsing gestreden.

Dubbel nul

Van de 34 combinaties mochten er 29 voor de tweede keer terugkomen en bleven er 24 dubbel foutloos. De Numero Uno-zoon was onder Appelen de enige, die onder de 33 seconden bleef. Cayenne vd Helle Z (v. Contador) volgde met Chaouki Rijnders met een barragerit in 33,08 seconden op de tweede plaats. Olivier van Roosbroeck maakte met Narengo STB (v. Bisquet Balou) de top drie compleet.

Bron: Horses.nl