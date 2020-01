Omano BC wint eerste etappe hengstencompetitie

In tegenstelling tot de 4- en 5-jarige hengsten sprongen de zes en zevenjarige hengsten wel voor een klassement in de Belgische hengstencompetitie en daarom had pistebouwer Eddy Geysemans een totaal ander parcours voorzien. Zij sprongen een tabel A in 2 fasen. Van de 48 combinaties die aan de start verschenen wisten er 19 een dubbel foutloze omloop af te leggen. De winst was voor Sapphire's zoon Omano BC (v. Cumano).

De winst in deze eerst manche was voor Jeroen De Winter met de schimmel Omano BC, de zoon van Cumano uit de legendarische merrie Sapphire (Darco) die we kennen van onder het zadel van McLain Ward. Samen met het fokproduct van Blue Chip Bloodstock Inc. nam Jeroen De Winter in de 2de fase ontzettend veel risico en wist zo met zijn finishtijd van 31.93 seconden de overige deelnemers achter zich te laten.

Cilanto XC Z

De 2de plaats was voor Robin Van Thillo met Cilanto Xc Z (v. Chellsini Z – F: Xavier Coninckx), die al vroeg in de proef aan de start kwam. Hij was de eerste die in de barrage wat risico nam wat resulteerde in een finishtijd van 33.12 seconden. Kort na Van Thillo verscheen Guy Beyers dan in de ring met Of Passion Van Den Dael, een zoon van For Passion D’Ive Z die gefokt werd door Frederik en Erik Dekens. Beyers wist de klok te stoppen op 34.15 seconden wat hem de 3de plaats opleverde.

Bron: Pavo hengstencompetitie