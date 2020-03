Paardensportevenementen ook in buitenland op de tocht

Veiligheidsregio Brabant-Noord maakte vanmiddag bekend dat alle grote evenementen in Noord-Brabant worden verboden tot maandag 16 maart. Voor Indoor Brabant geldt een uitzondering, er is besloten dat het evenement doorgang mag vinden in afgeslankte vorm. De organisaties van paardensportevenementen in de landen om ons heen worstelen ook met de situatie. In Dortmund, waar aankomend weekend de Signal Iduna Cup op het programma staat, is ook een verbod op grote evenementen en hetzelfde geldt voor Vlaanderen waar onder andere de derde fase van de BWP Hengstenkeuring is gepland.

In Dortmund zijn ook alle grote evenementen in de regio (met meer dan 1.000 bezoekers) verboden. Voor het internationale concours Signal Iduna Cup wordt – in tegenstelling tot veel andere evenementen – toch nog een oplossing gezocht om het evenement doorgang te laten vinden. Waarschijnlijk ook met minder of helemaal zonder publiek.

BWP keuring

De derde fase van de BWP Hengstenkeuring op Sentower Park is niet te vergelijken met Indoor Brabant of de Signal Iduna Cup, maar brengt toch ook al gauw meer dan 1.000 mensen op de been. De organisatie buigt zich nu over de situatie, is te lezen in een persbericht. “Na de maatregelen die recent werden genomen door de overheid betreffende het coronavirus, moet er ook binnen BWP overlegd worden. De hengstenkeuring staat voor de deur. BWP buigt zich over de nieuwe situatie en bericht u zo snel mogelijk over de verdere beslissingen die hieromtrent genomen zullen worden.”

Andere evenementen afgelast

Een groot aantal kleinere andere evenementen, zoals hengstenshows en landelijke concoursen, zijn al geannuleerd in Nederland, Duitsland en België.

Bron: Horses.nl