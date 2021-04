Programma BWP Hengstenkeuring bekend

De derde fase van de BWP Hengstenkeuring vindt plaats van 12 tot en met 14 april in het Azelhof in Lier. Het evenement stond oorspronkelijk op de agenda van 11 tot en met 13 maart, maar werd toen afgelast in verband met de rhinopneunomie-uitbraak. De BRp Hengstenkeuring is op 14 april. Het evenement vindt plaats zonder publiek maar is te volgen via de livestream van ClipMyHorse.tv.