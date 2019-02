SenTower nieuwe locatie voor derde fase BWP Hengstenkeuring

Het Belgische stamboek BWP heeft enkele weken voor de derde fase van hun hengstenkeuring naar een andere locatie moeten zoeken. Op haar website schrijft het stamboek dat het Zilveren Spoor dit jaar privé wordt uitgebaat waardoor alle wedstrijden worden geschrapt. Dit heeft ook gevolgen voor de BWP Hengstenkeuring binnen drie weken.

Gezien de korte periode is het stamboek snel op zoek moeten gaan naar andere oplossingen. De BWP Hengstenkeuring behoudt haar datum van 13-16 maart 2019, maar verhuist naar SenTower Park in Opglabbeek.

Half januari was de tweede fase van de hengstenkeuring in Lier. 55 hengsten mogen straks in maart hun opwachting maken in de derde fase van de BWP hengstenkeuring. Daarvan 47 springhengsten (33 uit de eigen fokkerij) en 8 dressuurhengsten.

Bron BWP