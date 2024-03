Sofie Van Bunder en Tim Reygaerts: ‘BWP Young Breeder Award is mooie erkenning’

Tijdens de 3e fase van de BWP-hengstenkeuring werd de BWP Young Breeder Award uitgereikt aan Sofie Van Bunder en Tim Reygaerts. In 2008 kocht het echtpaar een hoeve in Ronse en de merrie Quick-Dancer (v. Latano I). Stoeterij 'De Molenberg' was geboren. Op de site van het BWP is een interview met de winnaars van de Young Breeder Award te lezen.

Tim Regaerts: ”De Award is een mooie erkenning die we ten zeerste appreciëren. Het is de bekroning van ons levenswerk. We zijn kleinschalig begonnen. Het was niet altijd gemakkelijk. We leven van onze fokkerij en springstal. Bijgevolg moest er af en toe een paard verkocht worden. En laat de paarden waarop we verliefd waren, nu nét de paarden zijn waarop onze klanten ook verliefd waren. Vandaag staan we sterker en kunnen we een beloftevol paard zelf langer aanhouden. De weg van veulen tot sportpaard is lang, maar we zien toch al verscheidene ‘Van De Molenberg’-producten die succesvol zijn in de internationale springsport.”

Olympus Van De Molenberg

Olympus Van De Molenberg, een Vigo d’Arsouilles-zoon uit Quick-Dancer, is daar een mooi voorbeeld van. “Hij werd op 2,5-jarige leeftijd gekocht door Karl Brocks en later doorverkocht aan Kent Farrington, Artisan Farms en Tiffany Foster, volgens de FEI-ranking momenteel de beste amazone ter wereld. We hebben Tiffany twee jaar geleden ontmoet in Wellington. Ze is vol lof over Olympus en vergelijkt hem zelfs met haar voormalig Olympiadepaard Tripple X III.”

Bron: BWP/Horses.nl