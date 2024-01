Spetterende jaargang doet BWP-fokkers watertanden

Heel wat fokkerijliefhebbers hadden de Belgische kou overwonnen om de tweede fase van de BWP hengstenkeuring bij te wonen in het Azelhof. De afwezigen kregen ongelijk, want de jaargang 2021 lijkt veelbelovend. Maar liefst 48 driejarige springhengsten en drie dressuurhengsten mogen zich nu onder het zadel bewijzen op de derde fase. Het Belgische fokkerspubliek keek en zag dat het goed was.

“Het algemeen beeld was positief, dat is ook een van de redenen dat we uiteindelijk toch vrij ruim hebben aangewezen voor de derde fase. Ik denk dat het een van de betere jaargangen van de voorbije jaren was. Zoals steeds blijft het een opgave om complete hengsten te vinden. Dan bedoel ik hengsten die uitblinken bij het springen, maar ook qua exterieur, fundament, beweging en uitstraling. Dat neemt evenwel niet weg dat we veel kwaliteit hebben gezien in deze jaargang. Ook het fundament was in het algemeen goed te noemen en was zeker beter dan de voorbije jaren. Daarnaast zagen we opnieuw hengsten met voldoende maat en formaat, iets dat de voorbije jaren toch net iets minder was. We zijn dus tevreden. Het is nu uiteraard afwachten hoe de hengsten zich zullen tonen onder het zadel. De derde fase is geen loutere formaliteit richting goedkeuring”, lichtte voorzitter Stefaan De Smet toe.

