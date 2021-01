Top van Belgische N-jaargang in de prijzen

Over de Belgische E-jaargang (Emerald van 't Ruytershof, Eldorado van de Zeshoek, Elvis ter Putte etc.) is altijd veel gesproken. Deze week was er een andere BWP-jaargang die van zich liet horen: Vier hengsten uit de N-jaargang (geb. 2013) scoorden in de internationale sport.

De kampioen van de keuring in 2016, Naxcel V (Balou du Rouet x Landetto), won in Salzburg vrijdagavond een 1,45m onder mede-eigenaar Gerfried Puck.

Uitslag

Nixon van ’t Meulenhof

De nummer 3 van de hengstenkeuring 2016, Nixon van ’t Meulenhof (Denzel van ’t Meulenhof x Carthago), liet van zich horen met Harrie Smolders. In Salzburg liep hij nulrondjes in het 1,45m. op zijn eerste 4*-concours.

Uitslag

Nestor de Mariposa en Navajo van ’t Vianahof

In Oliva sprong de nummer 2 van de hengstenkeuring Navajo van ’t Vianahof (Vagabond de la Pomme x Cash) donderdag naar de vierde plaats in een 1,30m onder Koen Vereecke. De eveneens in 2016 goedgekeurde Nestor de Mariposa (Elvis ter Putte x Berlin) won deze rubriek met Jerome Guery. Vanmorgen was er opnieuw de winst in een 1,35m voor Nestor.

Uitslag donderdag

Uitslag zaterdag

Bron: Horses.nl/Horseman