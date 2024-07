Tophengst Je T’Aime Flamenco (24) overleden

Je T’Aime Flamenco werd gefokt door de bekende Belgische hengstenhouder en fokker Michel Spaas. De hengst kwam op vijfjarige leeftijd al in Engeland terecht en werd daar verkocht aan de sponsor van Billy Twomey. Deze combinatie won meerdere Grote Prijzen, waaronder die van Jumping Amsterdam in 2010. Ook was Twomey lange tijd lid van het Ierse team met Je T’Aime Flamenco.

Bron: BWP/Horses.nl