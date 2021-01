VDL Stud koopt twee hengsten op BWP HK

Twee hengsten die gisteren op de tweede fase van de BWP Hengstenkeuring werden doorverwezen naar de derde fase zijn nu (deels) in eigendom van de VDL Stud. Voor 34.000 euro werd cat.nr 32 Soleil Optimus (Ermitage Kalone x 1,50m.-merrie v. Calvados) aangeschaft en de VDL Stud kocht zich voor de helft in bij cat.nr 45 Sambucci de Muze (Hunters' Scendro x Vigo' D'Arsouilles).

Soleil Optimus werd gefokt door Agro Breeding en zowel zijn moeder (1,50m.) als zijn grootmoeder (1,40m.) sprongen internationaal. Bovendien is moeder Letoile du Chateau (Calvados x Galoubet A) een halfzus van Edwina Tops-Alexanders voormalige topper Itot du Chateau en nog tig (meer dan 15) internationale springpaarden.

Sambucci de Muze

Sambucci de Muze komt uit de fokkerij van Joris de Brabander, die nu ook nog voor de helft eigenaar is. Moeder Malissa de Muze (Vigo d’Arsouilles x For Pleasure) sprong zelf op 1,40m. niveau en is een dochter van superfokmerrie Cordula de Laubry, die ook tig (15) internationale springpaarden heeft gegeven, daaronder de 1,60m.-paarden Fantomas de Muze, Global en Igor de Muze.

Bron: Horses.nl/VDL Stud