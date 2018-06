Cachet L-dochter Josephine B opvallende uitschieter

“Josephine B is een hele complete merrie, die met veel lichaamsgebruik, souplesse en houding beweegt. Ze heeft een goede manier van stappen en draven en maakt in de galop extra veel indruk. We hebben Josephine B een negen voor de galop gegeven, omdat deze zich kenmerkt door balans, de mogelijkheid om te verkorten en verruimen en een heel bergopwaarts beeld. Daarbij laat de merrie zich super fijn rijden. Het is een modern, lichtvoetig paard die we aansluitend ook ster hebben kunnen maken”, aldus Henstra.

Veel looplust

Hoi Marilla S.D.M. (Voice x Negro) verdiende 80 punten en kreeg een upgrade naar stermerrie. “Deze merrie valt op met de kracht in de beweging. In met name de galop heeft ze veel activiteit en beweegt ze goed vanuit het achterbeen. Ze heeft veel looplust, een fijne aanleuning en een functionele manier van draven.”

Charmeur-dochter draaft naar een negen

Drie dressuurmerries kwamen uit op 79 punten, waaronder de heel expressief dravende Jitta (Charmeur x Balzflug). Deze merrie werd direct keur en kreeg een negen voor haar krachtige draf. Op hetzelfde puntenaantal kwam Jane Doe (Foundation x For Romadour). Deze iets degelijke merrie heeft veel afdruk in de galop en liet zich heel goed rijden. De derde merrie is de aansluitend ster verklaarde Jet-Black Mora (Everdale x Don Schufro). Een jeugdige, charmante en lichtvoetig bewegende merrie met goede souplesse.

Geen uitschieters bij de springmerries

Alle drie deelnemende springmerries slaagden voor hun IBOP. Onder hen geen uitschieters. “Dat waren drie nette merries die gemakkelijk zijn geslaagd”, aldus Henstra

Bron: KWPN