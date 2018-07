Capri’s Jim Bean naar topscore in Zeeuwse Pavo-selectie

Jan Wolfs en Toine Hoefs waren de juryleden voor deze voorronde. Wolfs: “We zagen hier een aantal fijne paarden, die we konden doorverwijzen naar de halve finale.” Over de topscoorder Capri’s Jim Beam zegt Wolfs: “Een grootramig paard met een echt dressuurmodel. Hij toonde een correcte stap, en veel gedragenheid en souplesse in stap. Hij heeft een goede galop met een hele fijne techniek. Een verrichting met veel harmonie en een paard met potentie.” Thamar was heel blij met de verrichting van haar paard: “Hij is zo nuchter maar toch ook heel scherp. ik heb heel fijn kunnen rijden, hij is heir eigenlijk niet anders dan thuis.”

Jive

De jury was ook te spreken over de Chippendale afstammeling Jive. Hij werd gefokt bij A .J. Overwijk uit De Wilp uit Wadonna elite sport-dr IBOP-dr PROK. “Weliswaar zou hij nog iets meer rust moeten zoeken in de stap, in de draf liet hij veel houding en gedragenheid en ook de galop toonde veel kwaliteit. Een paard dat met plezier zijn werk doet, en ruim voldoende aanleg heeft als dressuurpaard”, prees de jury de grote zwarte die werd beloond met 79 punten. Hij werd gereden door Debbie Offermans.

Invito

De Fürstenball-zoon Invito werd voorgesteld door Femke de Laat en kreeg de hoogste score bij de vijfjarigen, 78 punten. Invito werd gefokt bij Resim Facilitair Paardencentrum in Harskamp uit Santana van hof Olympia elite pref sport-dr d-oc. Ilandra (Desperado uit Culandra van Jet Set-D) van fokker J. Scholten uit Oldebroek kreeg 76 punten en werd gereden door Daniel Mosterdijk.

Nog een keer Mosterdijk

Dezelfde ruiter reed ook de Bretton Woods-nakomeling Impact. Het fokproduct van W.M. Noorloos uit St.Michielsgestel (uit Bonique van Sandreo) liep naar 75 punten.

Hamilton

Maar de beste zesjarige reed Elisabeth Geluk. Zij was de amazone van Hamilton (Apache uit Vewendy elite sport-dr d-oc van Contango). Het fokproduct van Loucky Hagens scoorde 79 punten.

Bron: KWPN.nl