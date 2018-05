Carrera-zoon Kallmar VDL met 87,5 punten topper voorjaarsonderzoek

Vette punten waren er ook voor de vrijwillige deelnemer Kensington ES (Cornet Obolensky x For Pleasure) van Egbert Schep. De door Schep zelf gefokte hengst kreeg 84 punten. Twee hengsten kwamen op een totaal van 83 punten, beide VDL-hengsten. De door de VDL Stud zelf gefokte Kingsland VDL (Arezzo VDL x Silvio II) en de op de Sinaa-stam ingeteelde Kobalt VDL (Modesto VDL x Calido I). De kampioensringhengst werd gefokt door Sietse van der Meer en is in bezit van de VDL Stud samen met Iekje van der Meer.

12 hengsten ingeschreven

Alle 12 deelnemers aan het examen werden ingeschreven, daarvan 11 driejarigen. De hengstenkeuringscommissie heeft een goed gevoel over de groep ingeschreven hengsten. “Naast een paar uitschieters zijn we vooral blij met de middenmoot. Een groep waar zeker potentie in zit”, aldus voorzitter Cor Loeffen. Ook de gemêleerde bloedvoering stemt positief. “Hengsten uit Nederlandse moederlijnen, Franse lijnen Holsteins en gecombineerd. Ook een hengst uit een uit halfbloedmerrie, daar zijn we blij mee. Naast een zoon uit de eerste jaargang jaargang van Glennfiddich, van de relatief jonge Don Diablo, de eerste zoon van Carrera VDL en ook van stempelhengsten als Darco en Nabab de Reve. Verder toonde de jury zich content met de galop van de ingeschreven hengsten: “Lichtvoetig en vooral functioneel.”

Klik hier voor de overzichtspagina van het verrichtingsonderzoek

Kallmar VDL (Carrera VDL x Indorado)



Driejarige hengsten

Hengst Afstamming Eigenaar Punten cat.nr 11/2 Kingsland VDL Arezzo VDL x Silvio II VDL Stud 83 punten (9 galop, 8,5 reflexen, 8 techniek, 8 vermogen, 7,5 rijdbaarheid, 8,5 instelling, 8 aanleg als springpaard) cat.nr 38/4 Kallmar VDL * Carrera VDL x Indorado VDL Stud 87,5 punten (8,5 galop, 9 reflexen, 9 techniek, 9 vermogen, 8,5 rijdbaarheid, 8 instelling, 9 aanleg als springpaard) cat.nr 74/7 Kaiser des Forets Contendro I x Le Tot de Semilly VDL Stud 77 punten (7,5 galop, 7,5 reflexen, 7,5 techniek, 8 vermogen, 8,5 rijdbaarheid, 8 instelling, 7,5 aanleg als springpaard) cat.nr 100/8 Kallas Dallas VDL x Quality Time Teus van de Brink 78,5 punten (8,5 galop, 8 reflexen, 7,5 techniek, 7,5 vermogen, 8 rijdbaarheid, 7,5 instelling, 7,5 aanleg als springpaard) cat.nr 107/9 Kempinski Darco x Lupicor Stal Hendrix 82,5 punten (8,5 galop, 8 reflexen, 8 techniek, 8 vermogen, 9 rijdbaarheid, 8,5 instelling, 8 aanleg als springpaard) cat.nr 114/10 Kardinaal HX(kampioenring, 4e) Don Diablo HX x Karandasj Stal Hendrix 81 punten (8,5 galop, 8 reflexen, 8 techniek, 8,5 vermogen, 8 rijdbaarheid, 7,5 instelling, 8 aanleg als springpaard) cat.nr 174/13 Kasper DDH For Pleasure x Baloubet du Rouet De Havikerwaard 80,5 punten (8 galop, 8,5 reflexen, 7,5 techniek, 8,5 vermogen, 8 rijdbaarheid, 8 instelling, 8 aanleg als springpaard) cat.nr 188/14 Kordon VDL Glenfiddich VDL x Kreator xx VDL Stud 82,5 punten (8 galop, 8 reflexen, 8,5 techniek, 9 vermogen, 8 rijdbaarheid, 8,5 instelling, 8 aanleg als springpaard) cat.nr 227/18 Kobalt VDL Modesto x Calido I VDL Stud & Iekje van der Meer 83 punten (8,5 galop, 8,5 reflexen, 8 techniek, 8,5 vermogen, 8 rijdbaarheid, 8 instelling, 8,5 aanleg als springpaard) cat.nr 232/19 Kaliber Nabab de Reve x Ukato Egbert Schep 80 punten (8,5 galop, 7,5 reflexen, 8 techniek, 9 vermogen, 7,5 rijdbaarheid, 8,5 instelling, 8 aanleg als springpaard) cat.nr 79/23 Kensington ES Cornet Obolensky x For Pleasure Egbert Schep 84 punten (8 galop, 9 reflexen, 8,5 techniek, 9 vermogen, 7 rijdbaarheid, 8,5 instelling, 8,5 aanleg als springpaard)

*Verrichtingstopper voorjaar 2018

Vierjarige hengst

Hengst Afstamming Eigenaar Punten Easy Top de Courcel Type Top du Monteil x Allegreto Comb. Aaldering/Swelheim 81 punten (8 galop, 8 reflexen, 8,5 techniek, 8 vermogen,

8 rijdbaarheid, 8 instelling, 8 aanleg als springpaard)

Bron: Paardenkrant-Horses.nl