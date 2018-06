Casall levert twee Holsteiner kampioenen

Zowel de kampioen bij de vijfjarige Holsteiners als die bij de zesjarigen heeft Casall als vader. Op de Holsteiner Paardendagen in Elmshorn was de zege bij de vijfjarigen voor de hengst Chaka Chaka (mv. Contender) en bij de zesjarigen was de ruin Casallantum (mv. Quantum) de concurrentie te sterk af. Casallantum won ook vorig jaar al het Holsteiner kampioenschap.