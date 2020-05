Casall-zoon prijstopper op DSP online veulenveiling

Van 15 tot en met 18 mei kon er geboden worden op een 16-tal veulens aangeboden door het DSP. De online veulenveiling was een succes en leverde een totaal van 124.000 euro op. De Casall-zoon Calvin Klein werd de prijstopper en wisselde voor 17.000 euro van hand.

Het werd een ware biedstrijd om het Casall x Contender-veulen. Maar liefst 13 bieders meldden zich om Calvin Klein in bezit te krijgen. De veiling zou eigenlijk om 19.30 afgelopen zijn, maar de virtuele hamer viel uiteindelijk pas om 20.50. Een bedrag van 17.000 was uiteindelijk het winnende bod en het hengstveulen blijft in Duitsland.

Don VHP Z en Tangelo vd Zuuthoeve

Het op één na duurste veulen was de Don VHP Z uit een Quick Star moeder Dondolo. Dit hengstveulen kwam ook in Duitse handen terecht voor 14.500 euro. Voor het Tangelo vd Zuuthoeve x Eldorado van de Zeshoek hengstveulen Touch Down werd 12.000 euro neergeteld. Het duurste dressuur veulen was Valdez (Vaderland x Worldly) met 10.500 euro.

Bron: DSP/Horses.nl