Bert en Marjolein Brinkman Overijsselse fokkers van het jaar in springrichting

Bert en Marjolein Brinkman werden vandaag verrast met de titel Overijssels fokker van het jaar op de Centrale Keuring in Nieuwleusen. Ze fokten het topspringpaard Faltic HB (v. Baltic VDL). De 14-jarige KWPN'er wordt in de sport succesvol uitgebracht door Ben Maher.

Het fokken van een paard dat op het hoogste niveau kan presteren, is voor veel fokkers het hoofddoel. Het is van meerdere factoren afhankelijk of een paard zijn potentie kan omzetten in topprestaties. Met Faltic HB zijn Bert en Marjolein Brinkman-Huisman hier zeker in geslaagd en hebben samen een paard gefokt dat al aan meerdere mondiale kampioenschappen heeft deelgenomen. Zo presteerde deze Baltic VDL-zoon uit de Loma-stam met Ben Maher op de Wereldruiterspelen in Herning en het EK in Milaan.

Loma-stam

Fokkers Bert en Marjolein Brinkman zijn gepassioneerde fokkers met een succesvolle fokkerij. Ze houden zich al tientallen jaren bezig met de springpaardenfokkerij en fokten beide al een stel internationale springpaarden, voornamelijk uit de Loma-stam. Jaren geleden fokte Marjolein samen met haar vader al de 1.50m-springende paarden Jupiter en de KWPN-goedgekeurde hengst Hattrick. Later zette Marjolein de fokkerij succesvol voort met haar man Bert Brinkman. Samen fokten ze onder meer het internationale 1.60m-paard Davall VDL, waarmee Jur Vrieling zich in meerdere 5*-GCT Grand Prixs plaatste, en de internationaal 1.55m-geklasseerde Dakar VDL-nakomeling Hamanta B, die met Anna Simicska deelnam aan het EK voor Young Riders. Ook het 1.45m-paard Firestone B van Leina Benkhraba komt uit de fokkerij van Bert en Marjolein Brinkman. Bij de huldiging werd de Freeman VDL-dochter Leloma HB betrokken, deze merrie is een halfzus van Faltic HB.

Broodjes verzorgen op keuring

”We helpen wel vaker op concoursen met de catering en we waren vandaag gevraagd om de broodjes te verzorgen op de keuring. Prima, daar zochten we natuurlijk niets achter. Wat een verrassing was het toen we opeens naar voren werden gevraagd als fokkers van het jaar! Michel Priemis was gister bij ons, hij rijdt paarden voor ons, om een paspoort op te halen. Achteraf blijkt dat hij vooral even wilde kijken hoe hij vandaag het best Leloma van stal kon halen, zonder dat we iets zouden merken. Die verrassing is helemaal gelukt!”, vertelt Bert Brinkman.

Waardering

”We fokken jaarlijks tussen de twee en vier veulens. Vorig jaar hadden we een volle zus van Faltic HB en dit jaar een volle broer, dat zijn paarden om aan te houden! Twee jaar geleden hebben we via een omweg diepvriessperma van Faltic HB kunnen regelen en zo hadden we vorig jaar een veulen van Faltic, dat was helemaal geweldig. We fokken met veel plezier met twee stammen en proberen paarden te fokken voor het hoogste niveau. Heel leuk dat dat zo gewaardeerd wordt.”

Bron: KWPN