BZV-Hans op CK Brabant gehuldigd met KWPN Brabant Cup

Op verschillende manieren plaatst Hans de Roover zich de afgelopen tijd in de kijker. Zijn fokkerij-verdiensten werden vandaag beloond met de KWPN Brabant Cup op de CK in De Mortel.

Nationale bekendheid verwierf Hans de Roover dankzij zijn succesvolle deelname aan het programma Boer zoekt Vrouw, maar binnen hippisch Nederland stond de goedlachse fokker al jarenlang bekend. Eerder vandaag behaalde hij al meerdere successen op de CK, zo won zijn veulen Silarda (v.Maestro Gusto van de Laarse Heide) de titel bij de merrieveulens.

Ambitieuze fokker

Regiovoorzitter Willem Goesten: “Net als een groot aantal andere fokkers, begon Hans de Roover met varkens en is hij in overleg met zijn kinderen steeds meer overgestapt op de paarden. Hij heeft een veelzijdige fokkerij opgebouwd en heeft zowel tuig-, dressuur- als springpaarden gefokt. Met name in de springpaardenfokkerij heeft hij veel successen geboekt en dat heeft geleidt tot een lange lijst van succesvolle sportpaarden, aangewezen en gekeurde hengsten. De belangrijkste stam bouwde hij op met de in 1997 aangeschafte Nimmerdor-dochter Jolaris.”

Rond 2005 stapte De Roover over op bedrijfsmatige paardenfokkerij en maakte naam als fokker van paarden als de internationaal presterende Cuba Libre (v.Namelus R), Within Temptation (v.Mermus R), Captain (v.Unaniem), de internationale sporthengst Gullit HBC (v.Cantos) en de onlangs goedgekeurde hengst Oerend Hard (v.Jukebox).

Illuster rijtje

De KWPN Brabant Cup werd de afgelopen jaren uitgereikt aan fokkers en paardenmensen als Frans van de Linden, Wil Haarman, Gertjan van Olst, Arie Slippens en Toine Hoefs. Hans de Roover sluit passend aan in dit rijtje. Samen met zijn vriendin Annette en kleinkinderen werd de in Strijbeek wonende fokker rondgereden in de koets.

Bron: KWPN