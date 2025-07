CK België: Driejarige So Perfect-dochter So Charming C-Two kampioen

Op de Centrale Keuring in België deden in de rubriek driejarige merries twee waardige opponenten mee aan de titelstrijd. Deze werd uiteindelijk gewonnen door So Charming C-Two (v. So Perfect). Het reservekampioenschap ging naar Siena Donna (v. Dynamic Dream).

Johan Hamminga en Brecht D’Hoore beoordeelden alle merries op de CK. “Deze twee merries zijn aardig aan elkaar gewaagd. De goed gemodelleerde Siena Donna viel vooral op door haar jeugdige uitstraling en haar fijne manier van draven. Ze liet veel schoudervrijheid zien, maar haar stap was ten opzichte van haar concurrent wat wisselend. So Charming C-Two beschikt over een mooie voorkant en drie goede gangen, daarbij kan ze heel goed schakelen en dat deed ons besluiten om haar kampioen te maken. Zij mag tevens naar de NMK”, vertelt D’Hoore.

Dubbel succes

So Charming C-Two is een dochter van So Perfect uit Highley Charming C-Two (v. Charmeur) van f/g Christophe en Katrien Carmeliet, de namen achter Make it Work C-Two BV, die even eerder al gehuldigd werden als Fokker van het Jaar. En dubbel succes dus. “We zijn erg blij met deze merrie. Ze is inmiddels gedekt door Ilegro. We kijken al uit naar haar veulen. Dit jaar hebben we vier veulens en voor volgend jaar staan er maar liefst zeven gepland!” De reservekampioen, Siena Donna is een dochter van Dynamic Dream. Ze is gefokt en staat geregistreerd bij K. Keijsers uit Gilze. Als moeder staat te boek: Zabinka van Obelisk.

Belgische Fokkers van het Jaar 2025: Christophe en Katrien Carmeliet. Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

Vier- tot en met zevenjarige merries

De dag begon met de kampioenskeuring voor de vier- tot en met zevenjarige merries. Zes kwaliteitsvolle merries verschenen in de baan. Eerste werd hierin Rosarijke (Dream Boy x Son de Niro) van Veerle Bollen en Koen D’Hont, de merrie die tijdens de stamboekkeuring in de ochtend al de hoogste punten kreeg, 75 voor exterieur en 80 voor beweging.

Nadruk op de sport

“We zijn overgestapt van het BWP naar het KWPN, omdat bij de BWP het voornamelijk draait om springpaarden en onze liefhebberij ligt bij de dressuurpaarden. Vorig jaar hadden we Rosarijke als driejarige al opgegeven voor de keuring. Om keuringsklaar te maken ging ze naar een professionele stal. Bij het laden op de vrachtwagen voor de keuring ging het mis. Ze viel en raakte gewond tussen haar oren. Daar moest later een los stukje bot uit verwijderd worden en daarmee was het keuringsseizoen voorbij. Gelukkig heeft ze er niets aan overgehouden”. vertelt Veerle Bollen.

Dochter, Anouk D’Hont wil haar gaan opleiden en rijden. “Ze is inmiddels zadelmak gemaakt. Dit is ons enige wedstrijdpaard. Rosarijke is een echt knuffelpaard maar wel heel gevoelig. Het is wel de bedoeling om haar ooit in te zetten voor de fokkerij, maar voorlopig ligt de nadruk op de sport!”

Rosarijke (v. ). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

For Ferrero-dochter Pralyn reservekampioen

De tweede plaats was voor Pralyn ter Lezah (For Ferrero x Charmingmood) van fokkers Familie Coupilie. Zij werd net als de nummers één en drie, voorlopig keur verklaard.

Veulenkampioen van Fürst Dior

De veulenkeuring leeft in België nog echt. Het publiek bleef er echt voor zitten, ondanks een kleine uitloop in de tijd door een grote file onderweg, die ervoor zorgde dat niet iedereen op tijd aanwezig kon zijn. Dit gold onder meer voor de kampioen Vayen Dior Moosestables (Fürst Dior x Just Wimphof) van fokker D.R.B. de Reu Bogaerts uit Mariekerke.

“Op de ring van Antwerpen stond een auto in de brand, dus wij kwamen veel te laat aan en om dan nog kampioen te worden, is natuurlijk geweldig. Door alle spanning en opwinding moest ik wel wat traantjes laten. Noralynn is bedoeld als fokmerrie en heeft al twee keer eerder een veulen gehad bij een andere eigenaar, maar Vayen Dior is mijn eerste veulen bij haar”, aldus Nikky, die samen met Wim de hobbymatige fokkerij van Moosestables runt.

Vayan Dior Moosestables (v. Fürst Dior). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

Vier veulens naar NVK

Vayen Dior werd door de jury omschreven als een goed ontwikkeld hengstveulen met een fraaie hals en veel uitstraling. Bewegen deed hij met veel veer en souplesse en ook zijn galop was opvallend goed. Dit veulen was dus eerste van de tien finalisten in de kampioenskeuring en mag naar de Nationale Veulenkeuring volgende maand in Ermelo.

Dit geldt tevens voor de volgende drie veulens in de rangschikking van de kampioenskeuring. Daaronder de reservekampioen Vanegro QH (Fanegro x Desperado, fokker E.L. Lubbers) gefokt door E.L. Lubbers van Quality Horse-Applit BVBA, een chique en rassig hengstveulen, wat goed kon schakelen en overtuigde in beweging. Ten opzichte van de kampioen was hij iets week gekoot.

Ook Vanamo Zoya van de Daelhoeve (Pjethro x Metall) van fokker S. Pijnenburg, een heel goed ontwikkeld merrieveulen met mooie verhoudingen en veel lengte in het lichaam, bewegen deed ze met veel balans. Ze zou ten opzichte van de hoger geplaatste veulens even wat royaler in de mechaniek van haar voorbeen mogen. Als nummer vier en hekkensluiter gaan we in Ermelo terugzien Vedette van het Ringhof (Sarai L x Andretti) van fokker R. Willekens. Een goed ontwikkeld merrieveulen met een mooi front en expressief voorbeen, ze zou even wat resoluter mogen in het achterbeen.

