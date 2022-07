CK België: Kampioenen van Zippo EG, Vivaldi en Next Level

Op de Centrale Keuring in het Belgische Oud-Turnhout werden Odessy van de Kerhoeve (v.Zippo EG) bij de driejarigen, Linette (v.Vivaldi) bij de oudere merries en Shivahna JB (v. Next Level) bij de veulens als kampioenen gehuldigd.

Zeven driejarige merries mogen zich vanaf gisteren voorlopig keur noemen. Odessy van de Kerkhoeve (v.Zippo EG uit Donna Phamora ster IBOP-dr PROK v.Don Schufro, f: De Kerhoeve) werd met 80/80 gekroond tot winnaar van deze rubriek en ontving een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring in Ermelo. Marian Dorresteijn lichtte toe: “Een zeer goed ontwikkelde merrie van 1.75m die ondanks haar grootte goed in verhouding is gebouwd. Zou misschien in de romprichting een fractie meer opwaarts kunnen zijn, maar ze heeft wel een heel mooie voorhand met goede schoft-schouderpartij. In de stap is ruim en actief en zuiver. In de draf heeft ze heel veel ruimte en een expressief gebruik van het voorbeen. De galop heeft ruim voldoende afdruk, daarin zou ze iets meer door kunnen rollen en ruggebruik kunnen tonen. Een opvallend paard door haar postuur, correctheid en mooie voorhand.”

Linette kampioen oudere merries

Bij de 4 tot 7-jarige merries trok de imponerende vosmerrie Linette (v.Vivaldi uit Gerdien elite IBOP-dres D-OC v.Bordeaux, f/g: J.A. de Pater-van Giessen) tot kampioen verkozen. “Een royaal ontwikkelde merrie met een mooi front en die goed in het rechthoeksmodel staat. Ze heeft een sterke bovenlijn en een correct fundament. In de beweging valt haar souplesse en beentechniek op. Ze is bovendien mooi gesloten vanuit het achterbeen en vanaf de eerste pas bergop en in balans.” Dit leverde de merrie 80 punten voor exterieur op, met 85 punten voor beweging. De stap ontving 80, de draf en galop 85 en voor de houding en balans werd zelfs 90 punten gegeven.

Next Level levert veulenkampioen

Met de kampioenskeuring van de veulens kwam de keuringsdag in Oud-Turnhout ten einde. De organisatie mag terugkijken op een geslaagd en sfeervolle dag met fijne dressuurpaarden, zonnig weer en veel gezelligheid. Kampioensveulentje Shivahna JB (v.Next Level) vormde dan ook een passende afsluiter op de zaterdagavond.

Johan Hamminga vertelt: “Een luxe veulen met heel ras. Ze heeft sterke verbindingen in het lichaam en hard beenwerk. In de beweging toont ze een goede techniek met veel balans en schakelvermogen.” Shivahna JB is een nazaat van Next Level uit Milione voorl. keur D-OC (v.Glock’s Toto Jr.) die werd gefokt door J. van Ranst uit Bornem. “Ik was er direct vanaf het begin heel blij mee; haar bouw, hoe ze bewoog en haar mooie hoofdje. Dit kwam als mooie verrassing. Het is een warme dag, maar zij heeft er niet zoveel last van. Ze blijf haarzelf goed laten zien, dat heeft haar moeder ook. Ze blijven gewoon gaan, het zit in de lijn. Nu mag ik voor de eerste keer naar de KWPN Kampioenschappen, een stukje rijden, maar dat heb ik er graag voor over”, lacht de enthousiaste fokster Julie van Ranst.

4 NVK-tickets

Johan Hamminga vertelt: “De kwaliteit in de breedte was goed vandaag. We hebben veel en goede veulens gezien en vier veulens naar de NVK is zeker geen slechte score.” Reservekampioen werd Sarabi van het Aerdehof (My Blue Hors Santiano uit Jackie O. Van het Aerdehof v.Charmeur, f: Eva Rutten). “Een rassig veulen, opvallend goed in verhouding. Ze beweegt lichtvoetig, met houding en schakelt goed.” De top drie werd compleet gemaakt door Sancerre (Le Formidable uit Katingha BH v.Florencio, f: J.C.J.M. Soffers). “Een heel langgelijnd, goed ontwikkeld veulen die over veel balans beschikt en makkelijk kan schakelen.” Als laatste verdiende het hengstveulen Sambuca (Next Level uit Corien ster PROK v.Johnson TN, f: C.W.M. Elbers-van der Meer) een ticket voor de Nationaal Veulenkeuring in Ermelo. “Een langgelijnd veulen met een chic front. Hij beweegt met een goede techniek en veel uitstraling” besluit Johan Hamminga.

Bron: KWPN