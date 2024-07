CK Brabant: Nakomeling van Blue Hors Farrell kampioen

De eerste kampioenstitel is vergeven op de Centrale Keuring in Brabant. In De Mortel kon de vijfjarige Orchidee van Kluizerheide (v. Blue Hors Farrell) worden gehuldigd als kampioen van de vier- tot en met zevenjarigen.

Alle vier- tot en met zevenjarige dressuurmerries werden in graad verhoogd en de kopnummers van beide groepen gingen in de kopgroep nogmaals de strijd met elkaar aan. Het juryteam bestaande uit Marian Dorresteijn, Floor Dröge en Luuk Smetsers verkoos in de kopgroep Orchidee van Kluizerheide (Blue Hors Farrell uit Dalida van Paemel van De Niro) van vader en zoon Harry en Jan Jansen uit Valkenswaard boven de vierjarige Painted Black Avo (Painted Black uit Izzy Jazz elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Jazz) van Ans van Oort uit Wilbertoord, die ze samen met haar vader Jan van Oort fokte.

Optelsom

“Het is een optelsom van exterieur en beweging. We hebben vandaag gekozen om Orchidee van Kluizerheide kampioen te maken omdat dit een goed ontwikkelde, correct gebouwde merrie is die goed in het rechthoeksmodel staat en een actieve bewegingsvorm heeft. Ze blijft in beweging mooi gesloten in het achterbeen, heeft goede tact en afdruk in draf, en zou in zijn geheel nog iets meer met de schoft omhoog mogen bewegen. Haar concurrent Painted Black Avo is een chique, hoogbenige merrie die iets meer lengte zou mogen hebben. Wel heeft ze goede verhoudingen. Ze stapt actief en voldoende zuiver, ze draaft met een mooie beentechniek en heeft met een EPTM van 77 haar functionaliteit al bewezen onder het zadel”, sprak Marian Dorresteijn. Painted Black Avo (v. Painted Black I) werd direct elite.

Lichte Tour merrie Zalome wordt Elite

Bij de acht jaar en oudere merries werd onder meer de Lichte Tour-merrie Zalome (Aljano uit Oda II van Lorentin I, fokker Witt Pferdezucht) van MH Sporthorses uit Chaam bevorderd tot elite. Deze merrie was eerder al met 80 punten voor exterieur opgenomen in het stamboek en liet op 17-jarige leeftijd zien zich nog goed bewaard te hebben.

Bron: KWPN