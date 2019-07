CK Drenthe: Desperado levert kampioensveulen van sterke jaargang

Na de presentatie van vijf groepen dressuurveulens kon de jury in Drenthe 13 veulens uitnodigen voor het kampioenschap waarin de Desperado-zoon Otwello B Fabulous het kampioenslint in ontvangst mocht nemen. “Drenthe heeft een reputatie op te houden qua veulens en dat hebben de fokkers weer goed gedaan vandaag. We hebben een sterke groep veulens gezien met vrijwel geen ondereind. Dat is prettig keuren”, zei Marian Dorresteijn die samen met Floor Dröge en Margot Kostelijk de dressuurpaarden beoordeeld vandaag.

De bergop gebouwde Otwello mocht zich als eerste opstellen. “Een veulen met een echt dressuurmodel. Hij heeft een goed aangesloten bovenlijn, het achterbeen is iets sabelbenig. In stap hield hij zich eerst iets vast maar later werd dat veel beter, hij beweegt met een goede gedragenheid en veel techniek in zowel draf als galop.” H. Bakker uit Hooghalen fokte Otwello uit Fabulous elite sport-dr d-oc van Spielberg. “ik kocht de overgrootmoeder op de veiling, daar heb ik één dochter uit en daar heb ik mijn fokkerij mee opgebouwd. Ik dacht dat ik goed kon meekomen op deze keuring, maar de kampioen, dat is wel heel mooi.”

Vivaldi x Rubels

Op de tweede plaats eindigde de elegante Ochtendsterina (Vivaldi uit Avondsterina elite IBOP-dr PROK van Rubels van fokker A. Rijpma uit Lieveren. “Een hoogbenig, chique veulen. De hals is mooi rond en ze heeft een goede rug- en lendepartij. Ze beweegt heel lichtvoetig met expressie en houding. Ze zou iets meer kracht vanuit het achterbeen kunnen ontwikkelen maar zet het voorbeen wel goed weg.” Wellicht de beste beweger in de top drie was de Iconic B-dochter O’Lynn. “Een stoer merrieveulen met veel bespiering. We hebben een bemerking op het voorbeen dat iets hol is, maar ze kan extra bewegen met veel macht en kracht.”

Zoon van Gelderse Jupiler S op 3

De Gelderse hengst Jupiler S is de vader van de nummer vier. Obvious Grace (uit Kelly Grace reg.B van Governor, fokker B.J. Mulder uit Dwingeloo). “Een veulen dat wellicht iets meer ontwikkeld zou mogen zijn en iets strak is op de lendenen, maar beweegt met veel techniek, expressie en goed kan schakelen. Hij werd gevolgd door de Ferguson-zoon O’Neill. Dit fokproduct van J.Paas uit Emmen (uit Zarona elite IBOP-dr PROK van Flemmingh) is zeer langgelijnd met een lang doorlopende schoft en beweegt met veel ruimte in beweging en veel souplesse en extra gemak en balans in galop.”

Hierna volgende veulens van For Romance, Franklin, Ferdinand, Expression, GLOCk’s Toto jr, nogmaals Ferdinand, High Five US en Indian Rock.

