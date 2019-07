CK Drenthe: Greetje Folkerts Fokker van het Jaar en fokker kampioene

Kampioen van de oudere springmerries op de Drentse Centrale Keuring werd Katosca Again, een dochter van Cornet’s Diamond uit Beautosca Again ster pref van Indoctro. Daarvoor vinden we de keur preferente prestatie Katosca die we kennen als de moeder van de Grand Prix-paarden Djoost en Ocordo. Katosca Again werd gefokt door Greetje Folkerts, die een half uur later werd uitgeroepen tot Drents fokker van het Jaar.

“Ik fok puur voor de sport. Deze merrie heeft dus ook wat meer tijd gekregen om uit te groeien. We gaan haar nu eerst rijden, en dan kijken we nog of we haar ook gaan inzetten in de fokkerij”, aldus Folkerts. De jury was in ieder geval enthousiast over Katosca Again als fokmerrie: “Een hele aansprekende merrie met een correct fundament. Ze heeft een lichtvoetige manier van lopen. Op de stamboekkeuring heeft ze ook heel goed gesprongen voor 80 punten.”

Aansprekende merries

Cor Loeffen beoordeeld vandaag de springpaarden samen met Henk Dirksen en Arnold Kootstra. Hij was zeer te spreken over deze groep merries. “Allemaal aansprekende merries met een correct fundament en een goede verrichting. Dit zijn merries die de fokkerij vooruit kunnen helpen.”

Baltic, Starpower en Emir R

Op de tweede plaats werd Heliza geplaatst, een dochter van Baltic VDL (uit Beliza elite EPTM-spr PROK) van fokker J. Zandman uit Den Ham. “Een charmante aansprekende merrie met een iets gezonken lendepartij, maar een correct fundament. Ze heeft een goede EPTM gelopen waarin ze een 8 voor het springen kreeg.” Op de derde plaats kwam de Starpower-dochter Iza Cerise-Linn. (uit Cerise elite pref EPTM-spr PROK van Verdi. “Een langgelijnde merrie met een sterke schoft-schouderpartij. We hebben een kleine bemerking op het voorbeen maar ze heeft een IBOP gelopen waarbij zij sprong voor 80 punten.”

De vierde plaats was er voor de royaal ontwikkelde Emir R-dochter Kika Molga van de Crumelhaeve (uit Bonita Molga elite EPTM-spr PROK van Odermus, fokker D.E. en R. de Kruijf in Zuidwolde en geregistreerd bij R. de Kruijf en R. van Minnen uit Daarle. “Een heel royaal ontwikkelde merrie met maat en formaat. Ze heeft een goede bovenlijn en beweegt met veel souplesse. Daarbij kreeg ze een 8 voor vermogen bij de stamboekopname.”

Bron: KWPN