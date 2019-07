CK Drenthe: Kapitale Galaxie-merrie dressuurkampioene

Zojuist werd de kapitale Galaxie-dochter Larissa uitgeroepen tot de kampioen driejarige stermerries dressuur van Drenthe. In de kampioenskeuring, die bestond uit vier merries, versloeg zij de Ferdinand-dochter Loliane, die net als de kampioene werd uitgenodigd voor het NMK.

Vier merries kwamen terug om te overkampen, een groep goed bewegende merries met een aansprekend model. Kampioene werd Galaxie-dochter Laika B. het fokproduct van de Fokkers van het Jaar 2013, de familie Naber uit Vredenheim die zich voor het CK had geplaatst door in de IBOP in Luttenberg met 80 punten af te sluiten. Marian Dorresteijn: “Een merrie met veel diepte en een mooie uitstraling. Ze kan geweldig stappen, krachtig en zuiver. In draf heeft ze en goed gebruik van het achterbeen en kan goed schakelen.”

Ferdinand

De meeste concurrentie kwam de eveneens imponerende Ferdinand-dochter Loliane (uit Darliane elite EPTM-dr sport-dr PROK van Santano) van fokker J. M. Zomer uit Kerkenveld. “Een merrie met een aansprekende voorhand en een lange goed doorlopende schoft. Wellicht is ze wat strak op lendenen maar ze beweegt krachtig met een mooi front. Ze zou nog iets meer schoudervrijheid kunnen tonen.”

Royaal ontwikkelde merries

Derde in deze kopgroep werd de Dante Weltino-dochter Ladiva (uit Rohdiva pref van Rohdiamant, gefokt door Matty Marissink uit De Wijk. “Een royaal ontwikkelde merrie met een mooie rug-lendepartij. Ze beweegt met een krachtig gebruik van het achterbeen en heeft veel afdruk. In beweging zou ze nog iets meer de hals mogen welven, maar de draf heeft wel veel ruimte.

Op de vierde plaats kwam de goed ontwikkelde Governor-dochter Ladorien (uit Odorien ster pref prest van Jazz) van fokker W.J. Santes uit Peize. “Een merrie die als ze voor je staat veel ras uitstraalt, maar iets meer naar boven zou kunnen zijn gebouwd. Ze stapt zuiver en de draf is lichtvoetig met souplesse maar ze zou daar iets meer houding in kunnen nemen.”

