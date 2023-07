CK Flevoland: Kampioenen van Expression, Noble Prince Norel, Gullit HBC en Eldorado van de Zeshoek TN

De Centrale Keuring van Flevoland, voor de eerste keer op Hippisch Centrum Flevodrome, zit er op. Familie Van Norel scoorde bij de dressuurpaarden: zij gingen naar huis met de kampioen bij de driejarige merries Purple Zelma Norel (v. Expression) en trouwe Pretendent Hoeve-fokker Eimert Fikse had de veulenkampioen met Tout-Fou d'Or (v. de ook door Fikse gefokte Noble Prince Norel). Bij de springpaarden waren de kampioenstitels voor Prasolinn (v. Gullit HBC) en Tessa vd Elshof TN (v. Eldorado van de Zeshoek TN).

Het was de Expression-dochter Purple Zelma Norel die de meeste indruk maakte vandaag bij de driejarige dressuurmerries op CK Flevoland. Als enige mag deze merrie van André en Martin van Norel naar de NMK.

Zeven driejarige dressuurmerries kwamen terug voor de Centrale Keuring en allemaal werden ze bevorderd tot voorlopig keur.

Purple Zelma Norel

Met 85/80 was de Expression-dochter Purple Zelma Norel (uit Kyruzelma ster PROK van Uphill, fokker M. Verkaik uit Nieuw-Vennep) van mede-fokker familie Van Norel uit Wapenveld/Epe de best scorende merrie van de stamboekkeuring. Wel kreeg ze stevige concurrentie van de eveneens heel goed scorende Prinses Dolly (Le Formidable uit L’Avantgarde elite EPTM-dres D-OC van Glamourdale) van fokker Bert Kragt, die met 80/85 in beweging het meest overtuigde tijdens de stamboekkeuring. Deze twee merries eindigden bovenaan. “We hebben de grootramige Purple Zelma Norel kampioen gemaakt. Dit is een goed ontwikkelde merrie met sterke verbindingen in haar model, correct fundament en een krachtige manier van bewegen. Ze stapt met ruim voldoende ruimte, souplesse en kon ze iets meer schoudervrijheid hebben. In draf heeft ze veel macht, houding en een krachtig achterbeengebruik. Ook haar galop is ruim voldoende ruim en daarin heeft ze een goed ondertredend achterbeen”, lichtte inspecteur Margot Kostelijk toe.

Top-drie

De als tweede geëindigde Prinses Dolly maakte vooral vanmiddag veel indruk. “Op de stamboekkeuring liet ze een heel goede, lichtvoetige draf zien met veel balans en schakelvermogen. Met haar 1.61m mocht ze meer maat en formaat hebben, maar ze maakt zich wel groot in beweging. Ze galoppeert met afdruk en goed lichaamsgebruik, en stapt met goede ruimte en souplesse. Op de Centrale Keuring aan de hand was ze net wat minder overtuigend dan de kampioensmerrie.” Op de derde plek eindigde de met 80/75 beoordeelde Piharavaa van Kairos (Expression uit Bella Ginia van Kairos stb-ext PROK van Krack C) van fokker J.G. Damen uit Liessel. Deze goed ontwikkelde merrie heeft een mooie halsvorm en correct fundament. Ze stapt actief, draaft met goede buiging in de gewrichten en was iets vlug in de galop.

Twee dressuurveulens naar NVK

Bij Hippisch Centrum Flevodrome gingen zes dressuurveulens met elkaar de strijd aan. Kampioen werd Tout-Fou d’Or (v.Noble Prince Norel), die samen met Tango Sollenburg (v.Dante US) naar de NVK mag.

Tout Fou d’Or (v. Noble Prince Norel) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Kampioen Tout-Fou d’Or (Noble Prince Norel uit Nora d’Or ster PROK van Uphill) van fokker Eimert Fikse kreeg de beste beoordeling. Daarmee maakte Tout-Fou d’Or goede reclame voor haar vader, die zelf ook uit de fokkerij van Fikse komt. Margot Kostelijk nam het woord namens de jury: “Dit is een goed ontwikkeld merrieveulen met een hele mooie voorhand, goed aangesloten bovenlijn en iets sabelbenig gesteld achterbeen. Ze overtuigt met haar mooie manier van bewegen: met ruimte, souplesse, houding en kracht.”

Op de verjaardag van haar fokker Adri Zekveld, kreeg de als tweede geplaatste Tango Sollenburg (Dante US uit Danza Sollenburg elite IBOP-dres PROK van Vivaldi) ook een uitnodiging voor het Nationale Veulenkampioenschap op 11 augustus in Ermelo. “Eveneens een goed ontwikkeld merrieveulen, die mooie halslengte heeft, hoogbenig is en iets teer fundament heeft. Ze beweegt lichtvoetig, met goede souplesse en galoppeert gemakkelijk aan.”

Op de derde plek werd het beste hengstveulen Total Attraction (Total McLaren uit Hinola elite IBOP-dres D-OC van Oscar) van A.K. Smeenk uit Swifterbant geplaatst. Dit chique, goed ontwikkelde veulen heeft sterke verbindingen en draaft met veel beentechniek, ruimte en lichtvoetigheid. Om een ticket voor Ermelo te bemachtigen had hij wat meer mogen overtuigen in stap.

Prasolinn van Jan Hoppenbrouwers

De kampioenstitel voor de driejarige merries op CK Flevoland werd opgeëist door de atletische Prasolinn (v.Gullit HBC) van Jan Hoppenbrouwers, die als enige merrie werd uitgenodigd voor de NMK.

In het ochtendprogramma werd de stamboekkeuring voor springmerries afgewerkt. Van de tien springmerries werden er zeven ster. Uitschieter bleek Jan Hoppenbrouwer’s Prasolinn (Gullit HBC uit Linn stb PROK D-OC van Glenfiddich VDL), die ster en voorlopig keur werd met 80/85.

Jan Hoppenbrouwers met Prasolinn (v. Gullit HBC) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

De beoordeling lag in handen van inspecteurs Henk Dirksen en Stan Creemers. “Prasolinn is een atletisch gebouwde, goed ontwikkelde merrie met veel bloeduitstraling. Ze heeft voor een springpaard een hele fijne manier van draven en een actieve, lichtvoetige galop met daarin veel balans. Bij het springen toont ze zich heel voorzichtig, is ze vlug, springt ze met een goede techniek en een extra sprongafloop”, vertelt Henk Dirksen. Voor zowel galop, reflexen als techniek scoorde ze 85 punten en met haar goede verrichting verdiende ze een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring op 11 augustus in Ermelo. Een mooi succes voor de Limburgse fokker Jan Hoppenbrouwers.

Vanochtend werden twee merries ster met 70/80: de jeugdige en langgelijnde Panamera TDG (Carrera VDL uit Coco Chanel keur IBOP-spr van Cartano, fokker C.C. van Haaren uit Doorn) van P.R. Douma uit Schokland, die met een goed lichaamsgebruik, sprongafloop en atletisch vermogen sprong, en de aansprekende Prosecco (Jardonnay VDL uit Festra P ster PROK van Alicante HBC) van fokkers J., A. en R. Kuipers uit It Heidenskip die een goede techniek, sprongafloop en vermogen liet zien bij het vrijspringen.

Tessa vd Elshof TN veulenkampioen

Veel concurrentie kreeg het merrieveulen Tessa vd Elshof TN (v.Eldorado van de Zeshoek) niet maar dit tot kampioen verkozen veulen verdiende tevens een uitnodiging voor de NVK.

Tessa vd Elshof TN (v. Eldorado van de Zeshoek TN) met Peter Hemmen en Esther Wolfkamp Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Op de Centrale Keuring in Flevoland kwamen slechts twee springveulens in actie. Voor Tessa vd Elshof TN (Eldorado van de Zeshoek uit Victoria stb-ext prest van Fuego du Prelet) van fokkers familie Hemmen uit Wijhe en Team Nijhof uit Geesteren betekende het de tweede kampioenstitel in twee weken. In de categorie niet-BWP-veulens op het Open BWP Veulenkampioenschap van Nederland werd ze ook al op kop geplaatst.

Tessa vd Elshof TN wordt terugverwacht op de Nationale Veulenkeuring. In Dronten kreeg ze concurrentie van Tesslinn (Colorit Z uit Elinn elite EPTM-spr sport-spr PROK van Zirocco Blue VDL) van fokker H.J. Kamphuis uit Dronten, die uit dezelfde lijn komt als kampioensmerrie Prasolinn. Dit aansprekende, jonge veulen galoppeert lichtvoetig en kan daarin nog iets meer balans ontwikkelen.

