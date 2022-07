CK Friesland: Kampioenen van Kallmar VDL en For Romance, Van de Lageweg domineert keuring

Nadat ze zich gister met 90 punten voor het springen al kandidaat had gesteld, greep Opra Rose VDL vandaag de kampioenstitel bij de driejarige springmerries op CK Harich. Bij de dressuurmerries gingen drie dochters van For Romance gingen de strijd met elkaar aan. Het was Ovieni die aan het langste eind trok en de beste vier merries zijn uitgenodigd voor Ermelo. De VDL Stud domineerde de keuring met de complete top-3 springmerries, de veulenkampioen en de als vierde geplaatste dressuurmerrie.

Met gister een uitstekende springverrichting had Opra Rose VDL (Kallmar VDL uit Darco’s Rose van Darco) van de VDL Stud zich al flink in de kijker gesprongen.

Vandaag overtuigde ze, mede door de prestatie van gister, opnieuw. Alle zeven voor de NMK uitgenodigde springmerries verschenen vandaag aan de hand, waarvan zes in eigendom van de VDL Stud. De top-drie is volledig afkomstig van familie Van de Lageweg.

Opra Rose VDL

De beste drie merries werden op kwaliteitsvolgorde geplaatst en daarin trok Opra Rosa VDL aan het langste eind. “Deze goed gemodelleerde merrie heeft een mooi, langgelijnd sportlichaam en blonk gister uit met haar uitstekende reflexen, techniek en heel veel vermogen. Ze maakte gister een bijzonder positieve indruk en is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Neymar VDL, een zoon van Thunder van de Zuuthoeve”, lichtte Wim Versteeg toe.

O’Dame VDL en Ojatendrie VDL

Als tweede mocht O’Dame VDL (Etoulon VDL uit Grande Dame VDL keur IBOP-spr pref van Brugal VDL) van de VDL Stud opgesteld worden. “Deze heel aansprekende, langgelijnde merrie sprong gister met veel inzet. Ze toonde zich daarbij bijzonder voorzichtig, vlug en sprong met veel atletisch vermogen.” Als derde eindigde Ojatendrie VDL (Cohinoor VDL uit Jatendrie VDL van Cardento), eveneens van de VDL Stud. “Een charmante merrie met jeugduitstraling, die ons gister al wist te overtuigen met heel goede reflexen, techniek en vermogen. Voor de laatste twee onderdelen kreeg ze 90 punten.”

Drie keer For Romance

Drie dochters van For Romance gingen de strijd met elkaar aan op de Centrale Keuring van Friesland. Het was Ovieni die aan het langste eind trok en de beste vier merries zijn uitgenodigd voor Ermelo.

Twaalf driejarige dressuurmerries verschenen op de Centrale Keuring in Harich en de top-tien kon in graad worden verhoogd. De beste vijf merries keerden terug voor het formeren van de kopgroep en de hoogstgeplaatste vier verdienden een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring.

Kampioen dressuur CK Harich Ovieni (v. For Romance) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Ovieni, Oliena, Opportunity Trikar en Odette Frank VDL

De charmante Ovieni (For Romance uit Vieni elite IBOP-dres D-OC van Krack C) van fokkers Krijn en Yfke Reitsma uit Siegerswoude kreeg het kampioenslint omgehangen. “Dit is een voldoende ontwikkelde merrie met veel hals. Ze is voldoende correct gebouwd en maakt zich duidelijk groot in beweging. Ze beweegt goed met haar schoft omhoog, met veel tact en een goed gedragen achterbeengebruik. Ook heeft ze een mooie voorbeentechniek in beweging”, lichtte inspecteur Wim Versteeg toe.

Ze bleef nipt voor op een andere For Romance-dochter Oliena (uit Gudith W elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Charmeur) van J.J.K.M. Rotteveel uit Jirnsum. “Ook deze merrie is voldoende langgelijnd en ze zou iets sterker mogen zijn in de bovenlijn. Ze beweegt sterk, en kan daarin goed schakelen en maakt veel houding.”

Opgesteld als derde werd Opportunity Trikar (Revolution uit Zonnefony keur IBOP-dres van Rousseau) van fokker P.C. Zeelen uit Zurich. “Een jeugdige, langgelijnde merrie die iets arm bespierd is in de bovenlijn. Ze heeft een mooie lange hals en een sportlichaam. In beweging toont ze veel charme, een goed gebruik van het achterbeen en een elegant voorbeengebruik.”

Ook naar Ermelo mag de derde For Romance-dochter binnen dit gezelschap: Odette Frank VDL (uit Anna Frank VDL ster van Don Schufro) van fokker VDL Stud. “Een heel aansprekende merrie met opvallend veel front en goede bespiering in de bovenlijn. Ze heeft een mooi lichaam en beweegt elegant, met een goed voorbeengebruik en veel tact, waarbij ze iets meer afdruk mocht tonen.”

Huldiging Kampioen Dressuur CK Harich Ovieni (v. For Romance) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Bron: KWPN