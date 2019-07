CK Gelderland: Comme il faut levert voor tweede jaar op rij kampioen

Een sterke groep springmerries werd vanochtend al aangewezen op de stamboekopname in Ermelo en daaruit kon de jury zeven merries uitnodigen voor de kampioenskeuring die de Centrale Keurig van Gelderland afsloot. Het kopnummer was de Comme il Faut-dochter Lizelottie W en daarmee leverde Comme il faut voor het tweede jaar op rij de kampioen van Gelderland. De reservekampioene is ook een Cornet-kleindochter, Lilly komt uit de eerste jaargang van Hermantico.

P. van Wegen uit Raalte is de fokker van Lizelottie W. Hij fokte haar uit Vuklahoma W elite PROK van Guidam. Juryvoorzitter Cor Loeffen was zeer te spreken over de charmante merrie. “Een aansprekend paard met veel merrieopdruk. Ze galoppeerde goed met veel ruimte maar kan ook heel gemakkelijk draven. Ze sprong gretig, met veel techniek waarvoor we een 9 gaven. Ook voor de reflexen en het vermogen konden we een 8,5 kwijt. De merrie kon heel goed doorschakelen op de sprong.”

Hermantico

Op de tweede plaats eindigde de Hermantico-dochter Lilly (uit Tarulon elite PROK van Lux), gefokt door Edwin Agterhuis uit Hattem. “Een zeer goed ontwikkelde merrie met haar 1.73m. met aan aansprekende bovenlijn die met veel techniek sprong. Ze heeft goede verbindingen en toonde veel overzicht op de sprong, met veel vermogen en goede reflexen.”

Lamara

Op de derde plaats werd de Grandorado TN-dochter Lamara geplaatst. Deze merrie werd al bij team Nijhof in het stamboek opgenomen. De gebroeders Bosch uit Luttenberg fokten haar uit Fiërama elite IBOP-spr van Warrant. ”Een royaal ontwikkelde merrie, met een iets degelijke opdruk, die iets meer jeugd zou kunnen uitstralen. Maar ze heeft goed gesprongen en was daarin heel constant in haar verrichting.”

Dit bericht zal later worden aangevuld*

Bron: KWPN