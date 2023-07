CK Gelderland dressuur: Jameson uit Wiona-Utopia kampioen, mogelijke opvolger van haar moeder

Wiona Utopia (San Remo uit Vivaldi's moeder Renate Utopia v. Jazz) werd in 2006 kampioen op de Nationale Merriekeuring. Met Kardinale-Utopia (v. Toto jr) leverde ze al eens de nummer 3 van Nederland en dit jaar heeft ze met Phoenix Utopia (v. Jameson RS2) weer een goede kanshebber voor een topplaatsing op de NMK. In Ermelo, waar halfzus More Romance d'Utopia RS2 de Pavo Cup-voorselectie won, werd Phoenix Utopia vandaag Gelders merriekampioene.

De regio Gelderland is traditioneel een sterke regio voor wat betreft de dressuurpaarden. Er verschenen dan ook maar liefst elf groepen driejarige dressuurmerries voor het oog van de jury tijdens de Centrale Keuring.

Uiteindelijk werd na een extreem kwaliteitsvolle finale onder toeziend oog van een ouderwets gezellige hoeveelheid publiek Phoenix-Utopia RS2 kampioen: een droompaard, compleet in model en beweging.

Wim Versteeg is regio-inspecteur van Gelderland en was na afloop van de keuring een tevreden man. “We hebben onder ideale weersomstandigheden, op een prachtige accommodatie met een mooi aangeklede ring onder grote publieke belangstelling dertien merries kunnen selecteren voor de kopgroep, met ieder hun eigen specifieke kwaliteiten; enerzijds het model en anderzijds de manier van bewegen. In het geval van de kampioen ging het om een zeer compleet model, die daarbij ook nog eens een bijzonder overtuigende manier van bewegen liet zien. Een droompaard dat elke fokker ooit hoopt te kunnen fokken. Als jury ben ik heel benieuwd hoe zij zich verhoudt ten opzichte van de uit andere regio’s voor de NMK geselecteerde merries. Overigens nodigen we met veel plezier en vertrouwen alle dertien merries uit de finale uit voor de NMK.”

Phoenix-Utopia

Wim Versteeg lichtte Phoenix-Utopia RS2 verder toe: “Dit is een heel royaal ontwikkelde merrie. Met sterke verbindingen en mooi bergop gebouwd. Schakelen kan ze heel makkelijk en ze blijft steeds mooi gesloten er bovenin klimmen. Ze is zeker een kanshebber op een hoge klassering op de NMK.” Phoenix-Utopia is een dochter van Jameson RS2 en komt uit Wiona-Utopia (elite pref prest sport v. San Remo). Deze merrie was kampioen tijdens de NMK in 2006 en komt uit Renate-Utopia, tevens de moeder van de hengst Vivaldi. Phoenix Utopia is gefokt en staat geregistreerd bij RS2 Dressage uit Groesbeek, al moeten er ook wat credits gaan naar Seth Boschman (die moeder Wiona-Utopia ‘inbracht’ bij RS2 Dressage).

Phatilinda Taonga

Op de tweede plaats eindigde Phatilinda Taonga, een lang gelijnde en scherp gemodelleerde merrie met een mooi lichaam. Ze beschikt over heel veel bloed en uitstraling. Ze bleef in de goede houding en trok steeds snel aan.” De zwarte merrie is gefokt door Willeke Bos van Stal 104 in Wijdewormer. Haar vader is Cum Laude en haar moeder de fameuze preferente elite sportmerrie Jatilinda (v. All at Once). Zij is tevens moeder van de KWPN-goedgekeurde hengst Obsession Taonga en diens volle broer, de aangewezen hengst Paparazzi Taonga (v. Vitalis).

Primalifia Blue

Als derde in dit illustere gezelschap mocht opstellen Primalifia Blue (v. Bordeaux). Wim Versteeg omschreef deze merrie als: “Een hele aansprekende, charmante merrie met een fraaie voorhand en een goede schoft. In ieder optreden liet ze een constante verrichting zien en een fijne lichtvoetige manier van bewegen.” De royale vosmerrie is geboren bij P.C. Blaauw in Hall. Deze staat ook te boek als geregistreerde, evenals P.A.W. Brinkman en E.C.M. Vreeswijk in Dalfsen. Primalifia Blue is een dochter van Bordeaux uit prestatie elitemerrie Alifia (elite pref prest v. Rhodium). Als jong paard kreeg ze een ernstig ongeluk in de opfok en liep een nare heupblessure op. Door extra verzorging genas dit helemaal en dat deze merrie nu vandaag derde werd in Ermelo is wel een beetje de kroon op het werk.

Kampioen en reservekampioen voor de Fokker van het Jaar: Joop van Uytert

De kersverse Fokker van het Jaar bewees andermaal goed kijk te hebben op fokkerij. Joop van Uytert had niet alleen de nummer één in de finale, maar ook de reservekampioen.

De groep voor de keuring aangeboden dressuurveulens was voor een sterke dressuurregio als Gelderland niet bijzonder groot. Uit één groep hengsveulens en één groep merrieveulens werd een kleine maar zeer sterke kopgroep van vier veulens geformeerd. Als kampioen werd gehuldigd de pas gisteravond laat nog voor de keuring aangemelde Tommy Shelby, een zoon van Just Wimphof uit stermerrie G-Daula (v. Cadans M).

Renate van Uytert met Tommy Shelby (v. Just Wimphof) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Tommy Shelby

Naast f/g Joop van Uytert staat deze zwartbruine blikvanger ook geregistreerd bij diens echtgenote Renate van Uytert. Naast Petro Trommelen en Luuk Smetsers stond Wim Versteeg in de baan als jury. Hij legde de plaatsing steeds duidelijk uit en omschreef de kampioen als volgt: “Een heel mooi en lang gelijnd hengstveulen met een aansprekende voorhand en een mooie schoft erin. Hij beweegt steeds in de goede houding.”

Total Mc Laren II

Op de tweede plaats mocht opstellen Total Mc Laren II, een zoon van Totilas uit Deja Vu (v. De Niro) andermaal gefokt door Joop van Uytert, samen met R. Knauf uit Haan. Wim: “Een lang gelijnd veulen met voldoende front. Stappen doet hij opvallend goed. Hij draaft met veel houding en in galop laat hij veel afdruk zien. Ten opzichte van de nummer één zou hij even wat langer in de hals mogen zijn.” Zowel Tommy Shelby als Total Mc Laren II kregen een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring.

Otis-Linda kampioen oudere merries

Voor het formeren van de kopgroep in de rubriek vier tot en met zevenjarige stermerries dressuur werden uit twee groepen vier merries uitgenodigd. Uiteindelijk werd het kampioenslint omgehangen bij Otis-Linda, een dochter van Daily Diamond uit stermerrie Zelinda M (v. Turbo Magic).

Otis-Linda (v. Daily Diamond) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Als juryteam stond in de baan: Luuk Smetsers, Petro Trommelen en Wim Versteeg. De laatste lichtte de merries toe. Over Otis-Linda zei Versteeg: “Een lang gelijnde en aansprekende merrie, met een fraai front en hard en droog beenwerk. In beweging viel vooral haar lichaamsgebruik positief op, met veel souplesse en steeds een goed ondertredend achterbeen.” Otis-Linda is gefokt en staat geregistreerd bij Marike Harmsen in Barchem.

Nadia-Marilla van de Boxbergen

De reservetitel was voor Nadia-Marilla van de Boxbergen. De dochter van Incognito is gefokt bij R. Ogink in Wesepe en staat geregistreerd bij J.J.J.M. Hoogveld in Gendt. Haar moeder is Fumarilla Z (v. Beau Aangew.). De vijfjarige merrie werd door de jury omschreven als lang gelijnd en goed gemodelleerd. “Haar charmante uitstraling is wat we graag willen zien, maar ten opzichte van de nummer één zou ze even wat krachtiger kunnen zijn in haar bewegingsafloop.”

Bron: KWPN