CK Gelderland: Roxette TN kampioen driejarige merries

De merrie die na de keuring in Geesteren werd omschreven als een goed ontwikkelde, kapitale merrie met een mooi front en correct gesteld beenwerk. Die daarnaast liet zien met veel overzicht te springen en daarbij de nodige afdruk naar boven te tonen, werd vandaag op het CK Gelderland gekroond tot Kampioen van de driejarige springpaarden. Roxette TN (v. Dorian Grey Z) eiste met haar score van 80 punten voor exterieur en 85 voor het springen (met 90 punten voor haar reflexen) de kampioenstitel op. Het merrieveulen Ultrastrade SB (v. New Pleasure VDL) werd het beste veulen van de regio, daar waar de zesjarige merrie Ni-Lou van de Kranshoeve (Zinedream) kampioen werd van de oudere merries.

Voor deze kampioenstitel werden alle voor de NMK geselecteerde merries uit de regio uitgenodigd. Van de vijf merries met een ticket voor de NMK verschenen er in De Steeg vier in de baan met Roxette TN als kampioen. De merrie is gefokt door de heer Zwartjens in Wijhe, als medefokker en geregistreerde staat op papier Team Nijhof.

Fokkersfeestje voor de heer Zwartjens en Nijhof

De reservetitel ging naar Ratina TN, eveneens gefokt door de heer Zwartjens in Wijhe, met eveneens medefokker en geregistreerde Team Nijhof. De dochter van keurhengst Grandorado TN komt uit moeder Cabish (keur prest EPTM(spr) v. Verdi). Deze Ratina TN is een bijzonder aansprekende en hele chique merrie, voorzien van een echte merrieopdruk. Tijdens haar beoordeling in Geesteren bleek ze heel scherp en voorzichtig en behield het overzicht. Ook haar atletisch vermogen viel positief op. Wim Versteeg licht toe: “De merries geven elkaar heel weinig toe, maar vandaag liet Roxette TN zich toch net iets overtuigender zien en dat leverde haar de kampioenstitel op.”

Kampioen Roxette TN (v. Dorian Grey Z) en Reservekampioen Ratina TN (v. Grandorado TN) op CK Gelderland. Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl

Ultrastrade SB Kampioen veulens

Vervolgens verschenen er nog acht springveulens in de baan voor de Veulenkeuring, waarbij drie veulens een ticket voor de Nationale Veulenkeuring verdienden. Als nummer één mocht opstellen Ultrastrade SB. Zij is een dochter van New Pleasure VDL en komt uit Lastrade SB (v. Baloubet de Rouet) van f/g Stal Borst uit Heukelum. De jury: “Dit is een jong maar goed ontwikkeld en aansprekend veulen met een mooie voorhand. Ze galoppeert op een lichtvoetige manier en in een goede houding. Ze blinkt uit in souplesse en lichaamsgebruik, zowel in draf als galop.”

Merrieveulen Ultrastrade SB (v. New Pleasure VDL), kampioen veulens CK Gelderland. Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl

Nog twee veulens naar NVK

Aansluiten als tweede mocht Universe DDH (O-Chacco DDH x Contendro) van f/g Dekstation De Havikerwaard. “Eveneens een goed ontwikkeld en bloedgemaakt merrieveulen dat beschikt over een goed rechthoeksmodel. Ze is iets overbouwd, maar dat zie je nu eenmaal vaker met veulens die aan het groeien zijn. Ze draafde makkelijk en galoppeerde krachtig met een goede balans. Wat haar parten speelde was dat ze tijdens de presentatie iets te fris was, dat ten koste ging van haar lichaamsgebruik.”

Nummer drie die naar de Nationale Veulenkeuring mag, is U-Coberlina DG van Nightlife VDL uit elitemerrie Coberlina B (v. Ukato). “Ook een goed ontwikkeld veulen met veel bloeduitstraling en een bespierde hals. Ze beweegt lichtvoetig en in galop toont ze een goede gedragenheid. Daarbij kan ze opvallend makkelijk changeren. Ten opzichte van de nummer één en twee zou ze iets sterker kunnen zijn in de bovenlijn en voor een springpaard staat haar hals er net verticaal genoeg op.”

NMK-ticket Rolonia

Voorafgaand aan de Centrale Keuring vond de laatste stamboekkeuring van de regio plaats. Bij de driejarige merries kwam de Lingo van de Watermolen- dochter Rolonia als winnaar uit de bus. Voor haar exterieur kreeg ze van juryleden Wim Versteeg en Sandra Schmuecker 80 punten en voor het springen 85 en ontving tevens een ticket voor het NMK. De merrie is gefokt en staat geregistreerd bij Jan Wensink in Hall. Haar moeder is stermerrie Dolonia (v. Vigaro). In de moederlijn komen we meerdere internationale springpaarden tegen alsmede de KWPN-goedgekeurde hengst Thunderbolt (v. Nassau). “Een hele aansprekende en goed gemodelleerde merrie met een fraaie voorhand en een sterke bovenlijn. Tevens beschikt ze over hard en droog beenwerk. Ze galoppeerde lichtvoetig en bouwde tijdens het springen op natuurlijke wijze op. Haar goede techniek en grote atletisch vermogen vielen positief op”, aldus Wim Versteeg.

Rolonia (v. Lingo van de Watermolen) Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl

Keurpredicaat voor Ni-Lou van de Kranshoeve

De beste oudere merrie was stermerrie Ni-Lou van de Kranshoeve (Zinedream uit Jia-Li van de Kranshoeve ster v. Ginus). De lang gelijnde bruine kwam in aanmerking voor graadverhoging en werd dus keur. Ze is gefokt bij Jos van Arkel in Sibculo en staat nu geregistreerd bij de familie Matser in Lathum. “Op papier stond ze nog als 1.61m maar ze werd nogmaals gemeten en bleek gegroeid naar 1.64m. Het is een goed gemodelleerde merrie, die veel bloed uitstraalt en hoewel ze pas zes jaar is, heeft ze al een sportresultaat van 1.30m met tien winstpunten. Dat is natuurlijk heel netjes”, lichtte Versteeg toe.

Ni-Lou van de Kranshoeve (v. Zinedream) kampioen oudere merries op CK Gelderland. Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl

Bron: KWPN