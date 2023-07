CK Groningen: driejarige kampioenen van Ebony en Comthago VDL

Op de Centrale Keuring van de regio Groningen in Tolbert werden de kampioenen bij de driejarige merries vanmorgen al gehuldigd. Bij de springpaarden (waar vijf merries een NMK-ticket verdienden op de stamboekkeuring) stond stamboekkeuringstopper Picobella (v. Comthago VDL) bovenaan, bij de dressuurmerries (twee NMK-tickets) was het kampioenslint voor Prima Donna LXXXIIII (v. Ebony).

Met een bovenbalk van 80/90, met 90 punten voor zowel reflexen, techniek als vermogen, was Picobella (v.Comthago VDL) al de uitschieter op de keuring in Appingedam. Vandaag kon ze worden gehuldigd als CK-kampioen.

Alle vijf vanuit Groningen uitgenodigde driejarige springmerries waren vandaag aanwezig op de Centrale Keuring in Tolbert, waar ze onder goede publieke belangstelling nog eenmaal aan de hand verschenen. “We hebben vandaag het model en de manier van bewegen beoordeeld, maar nemen uiteraard de bevindingen van het vrijspringen op de stamboekkeuring nadrukkelijk mee in onze besluitvorming”, lichtte Wim Versteeg toe.

Picobella

De Comthago VDL-dochter Picobella (uit Channe elite IBOP-spr sport-spr PROK van Alicante) van fokkers Menko en Elsa Jongeling maakte de verwachtingen waar en werd tot kampioen gekroond. “Een goed gemodelleerde merrie die iets meer bloed mocht uitstralen maar wel goed in het rechthoeksmodel staat. Bij het springen heeft ze zich heel goed laten zien, en vandaag toonde ze ook een gemakkelijke manier van bewegen. Ze galoppeert goed, springt met heel veel overzicht, een grote mate van voorzichtigheid en ze maakt de sprong achter heel goed af. Alle sprongen waren identiek, telkens goed met de schoft omhoog: kortom een zeer compleet springpaard, die we graag terug zien in Ermelo.”

Het is de tweede keer dat Menko en Elsa Jongeling naar voren konden treden naast de kampioene van de driejarige springmerries. “Maar dit is nog leuker dan de vorige keer, want deze merrie hebben we zelf gefokt”, vertelt Elsa Jongeling op KWPN.nl

Parusa

Reservekampioen werd Arend van Ittersum’s Parusa (Hardrock Z uit Currusa ster PROK van Indoctro). “Een heel aansprekende, langgelijnde en goed dravende merrie. Ze heeft een krachtige galop laten zien en springt met veel afdruk, snelle reflexen, een zeer goede techniek en grote mate van voorzichtigheid.”

Persinaa

Als derde geplaatst werd de goed gemodelleerde Persinaa (Kobalt VDL uit Fransinaa ster van Indoctro) van fokker Sietse van der Meer. Deze lichtvoetig, met balans galopperende merrie had bij het vrijspringen weten te overtuigen met haar goede reflexen, beentechniek en gelijkmatige verrichting.

Paulien

Als vierde opgesteld werd de jeugdige, bloedgemaakte Grand Slam VDL-dochter Paulien (uit Ixia ster PROK van Corland, fokker E.G.J. Kamps uit Bunne) van W.J. Riedstra uit Borgercompagnie. Deze merrie heeft voor 85 punten gesprongen waarbij ze goed opbouwde, met goed overzicht, snelle reflexen en een lichtvoetige galop.

Pustanza

Tot slot de eveneens voor de NMK uitgenodigde Pustanza (Gerardus uit Ustanza H van Indoctro) van fokker Gerardus Post uit Ten Post. Deze merrie mocht meer maat en formaat hebben, maar is langgelijnd en heel correct gebouwd. Ze overtuigde bij het vrijspringen met haar atletische vermogen, reflexen en lichaamsgebruik.

Prima Donna LXXXIII dressuurkampioene

De vijf beste dressuurmerries werden uitgenodigd voor het formeren van de kopgroep en uit dit gezelschap mogen de beste twee merries op 11 augustus hun regio vertegenwoordigen op de Nationale Merriekeuring.

Eugene Reesink’s Prima Donna LXXXIII (Ebony uit Lianne van Apache, fokker Folkert Nobach uit Opende) kreeg het kampioenslint omgehangen. “Dit is een goed ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met een sterk model. Ze zou nog iets meer halsbespiering aan de bovenzijde mogen hebben en kan goed stappen. Haar draf is lichtvoetig, met goede houding en een goed gebruik van het achterbeen”, vertelde inspecteur Wim Versteeg.

Kleine fokker

Voor fokker Folkert Nobach was het een mooi moment en hij kijkt dan ook met genoegen uit naar de NMK. “We hebben haar moeder drachtig van Ebony verkocht aan Klaas Buist, die was altijd gek van de moeder. Heel mooi dat ze via Klaas bij Reesink terecht is gekomen en dat hij haar goed heeft klaargemaakt. We zijn echte hobbyfokkers, met enkele veulens per jaar en fokken met twee stammen. Deze lijn zijn we begonnen met haar overgrootmoeder, een dochter van Glennridge. Daar fokten we in combinatie met Houston gelijk het Grand Prix-dressuurpaard Selmer uit. De grootmoeder van Prima Donna is een volle zus van Selmer. We hebben destijds voor Ebony gekozen omdat hij het toen echt al goed deed in sport en fokkerij, en hij geeft gemakkelijke karakters. We kijken er naar uit om Prima Donna in Ermelo aan te moedigen, want successen als deze maak je als kleine fokker niet vaak mee!”

Panache MVS ook naar Ermelo

Ook naar Ermelo mag de als tweede geplaatste Panache MVS (Expression uit Indy Obertje van Apache) van fokker Jackie Ahl-Eckhaus uit San Luis Obispo. “Dit is een scherp gemodelleerde, goed ontwikkelde merrie met een fraaie voorhand en goede schoft-/schouderpartij. Ze heeft een voldoende actieve stap en draaft met een goede houding en achterbeengebruik.”

Pacha, Polana STMT en Pretty-Dora V

Net naast een NMK-ticket greep de als derde geplaatste Pacha (Fürst Jazz uit Jade ster van Krack C) van fokkers Anita Elema en Stephanie Hoekstra uit Marum/Groningen. “Een charmante merrie met jeugd en bloeduitstraling. Ze zou iets meer halsbespiering mogen hebben en beweegt met goede tact, lichtvoetigheid en lichaamsgebruik. Ten opzichte van haar voorgangers mocht ze iets sterker in het achterbeengebruik mogen zijn.”

Als vierde geplaatst werd de aansprekende, met goed achterbeengebruik en lossigheid bewegende Polana STMT (For Romance uit Irvana elite EPTM-dres PROK D-OC van Emerson, fokker Statement Horses uit Dalfsen) van Reesink Horses, die een fractie meer met de schoft naar boven kon bewegen, en als vijfde geplaatst werd Pretty-Dora V (For Ferrero uit Wodora elite IBOP-dres sport-dres pref PROK van Rousseau) van fokker Erik Veenstra: een jeugdige, bloedgemaakte merrie die iets langer gelijnd zou mogen zijn, ruim voldoende goed stapt en met goede beentechniek draaft.

