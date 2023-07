CK Groningen: Kampioensveulens van Fürst Dior en Emir R

Op de Centrale keuring in Groningen werden de veulenkampioenen geleverd door Fürst Dior en Emir R. Bij de dressuurveulens was het kampioenslint voor Tumiro (v.Fürst Dior). Samen met vier andere veulens mag hij op 11 augustus naar Ermelo voor de NMK. Bij de springveulens werd het Emir R-hengstveulen Talent kampioen en mogen er zes veulens naar Ermelo.

Kampioensveulen bij de dressuur Tumiro (Fürst Dior uit Kumira elite IBOP-dres D-OC van Charmeur) gefokt door Wubbe Tammenga uit Sellingen kon rekenen op lovend commentaar van het juryteam. Wim Versteeg: “Het is een heel goed gemodelleerd veulen met een aansprekende voorhand, een sterke bovenlijn en hij is langgelijnd. Hij beweegt met veel schwung, souplesse en een goed ondertredend achterbeen. Ook in galop laat hij veel bewegingskwaliteit zien, daarin heeft hij veel balans en is het beeld altijd bergopwaarts.”

Take A Chance On Me H

Op de tweede plaats eindigde Take A Chance On Me H (My Blue Hors Santiano uit Dancing Queen elite IBOP-dres PROK van Johnson) van familie Huizinga uit Niekerk Grootegast. “Deze twee veulens deden weinig voor elkaar onder maar we moesten een keuze maken. Ook dit is een sterk gebouwd en heel aansprekend veulen. Hij is goed ontwikkeld, beweegt mooi gesloten en valt op met zijn goede achterbeengebruik in draf. In galop heeft hij veel balans.”

Tolana

Opgesteld als derde werd Tolana (Frankie Lee uit Dolana elite IBOP-dres pref D-OC van Vivaldi) van Appie Dijkstra uit Opende, het beste merrieveulen binnen het gezelschap. “Een goed gemodelleerd veulen met veel ras en uitstraling, die goed in het rechthoeksmodel staat en een aansprekend front heeft. In draf beweegt ze goed met de schoft omhoog. In galop heeft ze veel balans en is het in alles een aansprekend veulen.”

Vijf naar Ermelo

Ook de nummers vier en vijf mogen naar Ermelo. Allereerst Trilliola SSF (Escaneno uit Matthiola stb PROK van Franklin) van fokker Scot Tolman uit Spofford. “Een sterk gemodelleerd, langgelijnd merrieveulen met een aansprekend front en iets lang achterbeen op stand. Ze maakt zich extra mooi in beweging: met veel tact en veel houding.” Tot slot naar Ermelo mag het hengstveulen Toetje J.D. (Le Formidable uit Onneke van Desperado) van fokkers Jelle Dikkema Jr. uit Scharmer en Willy Vos uit Onnen. “Een goed gemodelleerd, langgelijnd veulen met een heel aansprekend front. Hij draaft lichtvoetig en bergopwaarts. In galop mocht hij ten opzichte van zijn concurrenten net iets meer souplesse laten zien maar we zien hem graag terug in Ermelo”, aldus Wim Versteeg.

Talent kampioen springveulens

Kampioen worden kan er maar één en de eer in 2023 ging naar Talent (Emir R uit Daydyne elite sport-spr D-OC van Indorado) van fokkers Beaudine Hollemans en Remco Bierma uit Veendam/Exloo. “Een langgelijnd veulen met opvallend veel halsbespiering en veel uitstraling. Hij beweegt heel lichtvoetig, heeft daarin veel souplesse en galoppeert met veel balans. Hij kan gemakkelijk changeren en is een heel compleet springveulen”, sprak Wim Versteeg namens het juryteam.

Tiesko

Ook de Komme Casall TN-zoon Tiesko (uit Korette II stb-ext van Zapatero VDL) van fokker Renee ter Veer-van Pelt uit Zuidhorn en B. de Boer uit Burgum maakte een goede indruk vandaag in Tolbert. “Eveneens een heel goed in het rechthoeksmodel staand hengstveulen. Hij heeft veel uitstraling en een functionele manier van bewegen: in galop veel balans, veel afdruk en een goed ruggebruik. Daarmee was het een close-finish vandaag.”

Lexicon-zoon Talent

De top-drie werd compleet gemaakt door de aansprekende Lexicon-zoon Talent (uit Hiewitta stb van Quasimodo van de Molendreef) van fokker Gerardus Post uit Ten Post. “Dit is een heel chique veulen met veel uitstraling, die nog iets sterker zou mogen zijn in het middenstuk. In draf en galop valt zijn goede afdruk, souplesse en balans op.”

Hengstveulens op kop

Een ander aansprekend veulen die wordt terugverwacht in Ermelo is de als vierde geplaatste Van Gogh-zoon Troubadour SPE (uit Kemalia ster IBOP-spr D-OC van Arezzo VDL) van fokker Stal Panser Elema uit Vierhuizen. “Een goed gemodelleerd, langgelijnd veulen met veel uitstraling. Hij galoppeert met heel veel balans.” De als vijfde en zesde geplaatste veulens zijn ook uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring.

Tarusa H beste merrieveulen

Het beste merrieveulen bleek vandaag Tarusa H (Sambucci de Muze uit Carusa H van Indoctro) van Anne Jan Hazenberg uit Opende, gevolgd door de Lambaka Shake AG-dochter Tarente van Rayland (uit Elba ster EPTM-spr PROK van Warrant) van fokker B.J. Pier uit Wehe den Hoorn. “De Sambucci de Muze-dochter is een heel aansprekend, langgelijnd veulen met uitstraling. Ze beweegt lichtvoetig en toont veel gemak in galop. De Lambada Shake AG-dochter is een goed gemodelleerd veulen met een lichtvoetige draf en veel balans in galop. Al met al een mooi zestal om terug te zien in Ermelo.”

