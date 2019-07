CK Groningen: Kazima-Tilda vooraan, titel voor Kristal Tettie RW

Bij de vier- tot en met zevenjarige dressuurmerries op de Centrale Keuring van Groningen in Tolbert verkoos de jury zojuist de Jazz-dochter Kazima-Tilda tot meest complete, en ging de als tweede geplaatste Kristal Tettie RW (v.Everdale) er met de titel vandoor.

De beste merrie in deze leeftijdscategorie, Kazima-Tilda (Jazz uit Tilda keur sport-dres van Krack C) van fokker M. Kosters uit Peize, is niet uit de provincie Groningen afkomstig en daardoor kon ze geen kampioen gemaakt worden. Wel maakte ze een goede indruk op de jury, nadat ze eerder al 80.5 punten scoorde in de IBOP en het sterpredicaat verdiende met 80/85. “Dit is een hele elegante, rassige merrie die voldoende ontwikkeld is en nog iets langer gelijnd zou mogen zijn. Ze stapt heel goed, met ruimte en souplesse. De draf is lichtvoetig en daarin laat ze een heel goed gebruik van het achterbeen zien. Daar komt nog haar duidelijk bovengemiddelde score in de IBOP bij”, sprak Marian Dorresteijn.

Kristal Tettie RW

Haar naaste concurrent Kristal Tettie RW (Everdale uit Burberry Tettie stb van Sandreo) van familie Tilma uit Mensingeweer kreeg als beste uit Groningen afkomstige merrie de kampioenstitel. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en een sterke bovenlijn heeft. Ze mocht iets meer halslengte hebben en heeft een sterke achterhand. Ze draaft ruim en krachtig, en stapt ook met veel afdruk en zuiverheid. Ten opzichte van haar voorganger zou ze nog iets meer tot dragen mogen komen.” De goed ontwikkelde, met een goed achterbeengebruik dravende Izaara (Apache uit Naara keur sport-dres van Cabochon) van fokker Marloes Oosterhof uit Zuidbroek, die 79.5 punten bijeen liep in de IBOP, eindigde als derde. Ze had wat meer moeten overtuigen in de stap om mee te doen voor de titel.

‘Instelling, looks en power’

Kristal Tettie RW bezorgde Nynke Tilma de kampioenstitel. “Heel mooi! We hebben haar dit jaar op de stamboekkeuring voorgesteld en daar ging ze ook al als een trein. Ze heeft van nature veel ‘go’ en heeft een heel fijn karakter. Daarom hebben we voor de sport ook wel de nodige verwachtingen van haar. Want naast haar super instelling heeft ze de looks en de power, dus we gaan zien hoe ver we kunnen komen! Haar moeder geeft ons elk jaar een heel knap veulen en Kristal Tettie RW is de eerste die we bewust aanhouden, ook met oog op de fokkerij in de toekomst. We hebben nog een Ebony-jaarlingmerrie en een merrieveulen van Imposantos uit Burberry Tettie en zij is voor 2020 wederom drachtig van Imposantos.”

Bron: KWPN