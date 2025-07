CK Harich: acht goed springende merries naar NMK

Aansluitend aan de stamboekkeuring, werden gisteren op de Centrale Keuring in Harich de kampioen en reservekampioen gekozen uit een totaal van acht NMK-merries. Tijdens de stamboekkeuring werd gelijk bekendgemaakt welke merries zich mogen gaan opmaken voor de Nationale Merriekeuring. Zes van de VDL Stud, twee van het fokkersduo Brinkman/Koopman.

De kampioensverkiezing zorgde wel voor een smet op de dag. De Hardrock Z-dochter Serusa R (uit Werusa elite pref EPTM-spr PROK van Padinus, fokker E. Reyrink uit Diessen) van de VDL Stud had eerder die dag voor 90 punten gesprongen en werd door de juryleden verkozen tot kampioen, maar nog voordat ze gehuldigd kon worden kwam ze lelijk ten val. “Een enorme domper, want ze viel achterover en het is bij ons op dit moment niet bekend of ze volledig kan herstellen”, vertelt inspecteur Wim Versteeg. “De merrie is gelijk onderzocht en de rest van de huldiging hebben we in versoberde vorm afgewerkt, hoewel de kwaliteit van de merries genoeg reden gaf tot jubelstemming. De reservekampioene is gehuldigd en heeft een ereronde gelopen.” Deze titel ging naar Sachery VDL (Balou du Reventon uit Becherry ster pref prest PROK van Stakkato), die op de stamboekkeuring 85/85 verdiende.

Zes VDL-merries naar Ermelo

Sachery VDL mag samen met haar halfzus, Cest Chery VDL Z (Chacco Blue uit Becherry ster pref prest PROK van Stakkato), naar de Nationale Merriekeuring. Dat geldt ook voor de door familie Van de Lageweg gefokte merries Sessaya VDL Z (Sambucci de Muze uit Messaya ster van Impressive VDL), Celancara VDL Z (Chatinue uit Leancara VDL ster van For Pleasure) en de Arezzo VDL-dochter Sanna Maika VDL (uit Jamaika VDL van Etoulon VDL). Friesland zal in Ermelo ook vertegenwoordigd worden door Sera Fan E Five (Grand Slam VDL uit Zera F ster PROK van Sheraton) en de For Treasure-dochter Syan Toltien Fan E Five (uit Gyan Toltien F elite IBOP-spr D-OC van Azteca), beide van fokkers J. Brinkman en R. Koopman uit Hantumhuizen. “Daarnaast hadden we ook graag de Landino VDL-dochter Lenna Roos VDL Z (uit Jenna Roos VDL ster van Corland), die met 90 punten voor galop uitkwam op een bovenbalk van 80/85, uitgenodigd voor Ermelo maar dit is vanwege regelgeving niet mogelijk. Zij is namelijk buitenlands geregistreerd en heeft een vader die nog niet voor vrijstelling van de prestatie-eis heeft voldaan. Dat houdt in dat de merrie op de stamboekkeuring nog niet in het stamboek kan worden opgenomen, dat wordt pas definitief zodra ze geslaagd is voor een aanlegtest. Enorm jammer, want die merrie hadden we ook graag teruggezien”, erkent Wim. Dat andere buitenlands geregistreerde merries wel naar de NMK mogen heeft er mee te maken dat ze afstammen van hengsten die al wel zelf aan de aanvullende eisen hebben voldaan, en daardoor voor vrijstelling zorgen voor hun dochters. Al met al toch een sterke afvaardiging vanuit Friesland naar de Nationale Merriekeuring. “Het was een heel goede keuringsdag, we hebben merries kunnen selecteren met atletische modellen, een lichtvoetige galop, die met veel lichaamsgebruik en atletisch vermogen hebben gesprongen.”

Bron: KWPN