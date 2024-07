CK Harich: Aganix du Seigneur levert kampioen

Familie Van de Lageweg kwam weer op volle sterkte naar de stamboekkeuring in Friesland en nam met de Aganix du Seigneur-dochter Artuna E Z het kampioenslint mee naar huis. “We hebben hier met zo’n sterke groep te maken dat het een moeilijke opdracht is om hieruit de beste van de dag te kiezen”, sprak Wim Versteeg.

Na afloop van de stamboekkeuring werden de negen voor de NMK uitgenodigde merries terugverwacht op het buitenterrein. Daar wees de jury, inspecteur Wim Versteeg en Bart Henstra, een kampioen en reservekampioen aan: “De Aganix du Seigneur-dochter Artuna E Z en de Chacfly-dochter Rupardi VDL waren voor ons vandaag de twee meest opvallende paarden. Het is een close finish tussen hen, waarbij we de uiteindelijke voorkeur hebben gegeven aan Artuna E Z.” Deze merrie verdiende 85/90, reservekampioen Rupardi VDL kreeg 80/95.

Alles ster voor VDL Stud

De VDL Stud kwam met 14 merries naar Harich, die allemaal ster/voorlopig keur werden, en precies de helft daarvan mag naar de NMK. “Het was een mooie dag voor ons! Natuurlijk hebben we thuis goed geselecteerd en dit zijn stuk voor stuk merries die zowel qua exterieur, springen als afstamming ons hebben kunnen overtuigen”, vertelt Janko van de Lageweg. “Artuna E Z hebben we als veulen gekocht bij Popke van Eik. Het was een mooi, langgelijnd merrieveulen met bloed en een goede galop. Uit die moeder hebben we eerder al de Harley-zoon Kayne E VDL gekocht, die werd gekeurd bij Zangersheide en springt nu in Amerika op 1.45m-niveau met Hilary McNerney. Dus we waren blij dat we drie jaar geleden een merrieveulen uit diezelfde moeder konden kopen en Artuna heeft zich heel goed ontwikkeld. Thuis springt ze ook altijd apart, het is echt een heel goed paard.”

‘Dit zijn paarden waar de sport om vraagt’

Ook in de reservekampioen Rupardi VDL, de halfzus van onder meer Bacardi VDL en Apardi, heeft Janko veel vertrouwen. “Een geweldige merrie. Die springt met zoveel vermogen en is voor zo’n groot paard al heel vlug. Dat zijn paarden waar de sport om vraagt. Het is heel mooi dat ze vandaag 95 punten voor het springen kreeg, dat geeft wel aan hoe bijzonder ze is!” En welke merrie is Janko’s persoonlijke favoriet? “Ze zijn natuurlijk allemaal goed, maar Roklahoma is ook een heel speciaal paard. Daar hebben we ook heel hoge verwachtingen van. Het is een echte Baloubet om te zien en ze springt geweldig door het lijf. Een heel modern springpaard, uit een goede stam. Zo zien wij ze graag!” Ook deze Roklahoma VDL excelleerde vandaag bij het vrijspringen en verdiende als tweede VDL-springkanon met 95 punten voor het vrijspringen een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring op 26 juli.

