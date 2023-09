CK KFPS: Rosamunde wint twenterkampioenschap, Vajén enter- en jeugdkampioen

Op de Centrale keuring van het KFPS is Rosamunde fan de Veluwe (Arent 515 x Alwin 469), gefokt door Menno Gorter en in eigendom van Stoeterij Galloper, uitgeroepen tot kampioen bij de twenters. Vajén van Stal Aschberg (Auwert 514 x Jouwe 485) van Joëlle van Asch-Vlaanderen werd kampioen bij de enters én kreeg het Jeugdkampioenschap uitgereikt.

De twenter Rosamunde fan de Veluwe is langgelijnd, heeft een sprekend oog, ruimte in bewegingen en veel zelfhouding, zo lichtte jurylid Annemieke Elsinga toe.

Pien reservekampioen

Het reservekampioenschap bij de twenters was voor de jeugdige Pien fan H.M.V. (Auwert 514 x Alwin 469) die met veel balans en lichtvoetig door de piste in Harich draafde. Pien – haar moeder is een volle zus van Tiede 501 – is gefokt en in eigendom van Friesenstal fan HMV, van Henny en Marijke Vloedgraven.

Vijftal in kampioenskeuring

“Een goede en prachtige rubriek”, complimenteerde Annemieke Elsinga het vijftal twenters dat in de baan verscheen voor het kampioenschap. Naast Rosamunde en Pien hoorde ook Silke van de Polderhoeve (Tymen 503 x Markus 491), Sannie uit Nooitgedacht (Ulbrân 502 x Tsjalle 454) en Rynske (Matthys 504 x Doaitsen 420) bij het vijftal paarden dat uitgenodigd was voor de kampioenskeuring.

Rosamunde fan de Veluwe (Arent 515 x Alwin 469). Foto: Johanna Faber

Vajén enter- en jeugdkampioen

Met haar prachtige front, sierlijke belijning en opwaartse draf werd Vajén van Stal Aschberg (Auwert 514 x Jouwe 485) kampioen bij de enters én kreeg ze het Jeugdkampioenschap uitgereikt. De eenjarige merrie van de geëmotioneerde Joëlle van Asch-Vlaanderen uit IJzendoorn wist zich ronde na ronde in fraaie balans, lichtvoetig en met schakelend vermogen te presenteren.

Halfzus Tiny

Het reserve kampioenschap bij de enters ging naar haar halfzuster Tiny fan ‘t Reidfjild (Auwert 514 x Alwin 469), die veel ras, luxe, een goede romprichting en een draf met ruimte presenteerde. De merrie is gefokt door L. Wiersma, Damwoude en in eigendom van Hamidreza Alaghebandian, Dubai.

Drie keer Auwert 514

Voor het kampioenschap bij de enters hadden juryleden Jolanda Slootjes, Johan van der Velde en Wil Thijssen vijf merries geselecteerd uit een kwaliteitsvolle groep. Drie daarvan waren dochters van Auwert 514. Naast Vajén kwam ook Venna fan de Marren (Auwert 514 x Meinse 439) uit de stal van Joëlle van Asch-Vlaanderen. De andere twee kampoenskandidaten waren Tiara fan Kippenburg (Markus 491 x Alke 468) van Hendrik Eppinga uit Oudemirdum en Vrouwke fan ‘e Oasterein (Wibout 511 x Tsjalle 454) van de familie Langhout-Bos uit Wjelsryp.

Bron: Phryso